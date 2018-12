Londoni Gatwicki lennujaam on droonide tõttu teistkordselt suletud

Lennujaama kõneisik teatas, et lennujaama territooriumil märgati droone lendamas, mis tekitas kahtlust.

Droonide tõttu lennujaama sulgemine on majanduslikult väga kulukas: kaks päeva suletud olnud lennujaamas tühistati 760 lendu ning reisile ei pääsenud üle 110 000 inimese. Droonide hävitamisesse andsid oma panuse möödunud kahel päeval nii politsei kui ka sõjavägi.

Reisijad, kes lennukitesse ning terminali lõksu jäid olid marus. Üks reisija kuulutas, et ta on terrorist, et pääseda välja lennukist, milles neli tundi istunud oli.

Politsei hinnangul on veel vara kommenteerida, kes ja miks droone pahatahtlikult lennujaama kohal lennutab. "See võib ühelt poolt olla taga motiive tõeliseks valgekrae kuriteoks, teisalt võib siin olla lihtsalt pahatahtlik vimka," selgitas Sussexi politsei esindaja.

Lennujaama töötajatele tagati võimekus droonidega võidelda - see hõlmab nii tehnoloogilisi jälitusvahendeid, aga neile anti luba ka relvaga droon alla lasta.