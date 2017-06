Lõksu jäänud kassipoeg näugus päevi abi järele, aga keegi ei aidanud– söögikohal oli seinast kahju!

Pilt on antud loole illustreeriv!

Tallinna külje all oleva Mõigu Peetri Pizza töötajad on enda peale tõmmanud loomasõprade viha, sest einestama tulnud Triin pidi toidu nautimise asemel päästma seinte vahel mitu päeva lõksus olnud kassipoega.

"Järsku läks kassi hääl päris valjuks – see tuli seina tagant," kirjeldab Triin, kes küsis seepeale teenindajalt, kas neil on kass. Jah, ta on kinni seal – ta ei saa välja sealt või midagi sellist," öelnud teenindaja.

Õhtul levis Facebookis info, et kiisu saadi kätte. Söögikohast võttis temaga ühendust vaid sel päeval tööl olnud teenindaja: "Ta süüdistab mind, et ta peab oma tööst nüüd loobuma, et ma olen teda laimanud ja mis kõike teinud," väidab Triin.

Artikkel on refereeritud Õhtulehest!