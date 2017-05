LOE TÄISMAHUS: Jüri Ratas saatis opositsioonile Sven Sesterit kaitsva kirja. "Eesti poliitilises kultuuris pole kohta arusaamal, et vale mees ei tohi õiget asja teha"

Keskerakondlasest peaminister Jüri Ratas saatis täna riigikogu Reformierakonna, Vabaerakonna ja EKRE saadikutele kirja, kus ta selgitab, miks ei pea põhjendatuks rahandusminister Sven Sesterile umbusalduse avaldamist.

Delfi avaldab kirja täismahus:

"Austatud Riigikogu liikmed Eesti Reformierakonna, Eesti Vabaerakonna ja Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioonidest!

Lubasin 21. novembril teie ees kõneldes, et võtan valitsusse kaasa oma kogemused opositsioonipoliitikuna, pidades oluliseks koostööd ja vastastikku lugupidavat suhtlust. Olen endiselt seisukohal, et Eesti poliitilises kultuuris pole kohta arusaamal, et vale mees ei tohi õiget asja teha. Minu juhitav valitsus on alati nõus arutama ka opositsiooni välja pakutud asjalikke ettepanekuid.

Valitsust ja opositsiooni ühendab alati üks ühine idee ja see on soov teha Eestit paremaks. Vahel näivad võimalused ja lahendused selleks lihtsalt erinevad. Valitsuse moodustamisel leppisime partneritega kokku, et koalitsioonilepe saab olema dünaamiline dokument ning heade ideede lisandumisel saab omavahelisi kokkuleppeid muuta ja parandada. Samamoodi suhtun ka opositsiooni ettepanekutesse. Häid mõtteid tuleb alati arutada ja nende teoks tegemise nimel pingutada.

Opositsiooni toetatud algatustena meenuvad mulle kohe näiteks 16 Riigikogu liikme pöördumine olümpiavõitjate toetuse tõstmiseks, mis on leidnud valitsuse põhimõttelise heakskiidu või ühisdeklaratsioonide laiendamine ning lisaraha eraldamine ujumise algõpetusele ja Arvo Pärdi keskuse rajamisele. Samuti Vabaerakonna sügisel tõstatatud olulise tähtsusega riiklik küsimus Eestist mereriigina, kust jõudis valitsuse tegevuskavva plaan laevade Eesti lipu alla toomiseks või majutusteenuse käibemaksu tõusu ära jätmise eelnõu, millega valitsus samuti kaasa tuli.

Meie praeguse valitsuse üheks olulisemaks tunnuseks on samuti lugupidamine ja koostöö, mis väljendub meeskonnatöös ning heas läbisaamises. Seetõttu avaldasin eile ka isiklikult toetust rahandusminister Sven Sesterile, kes on andnud suure panuse meie valitsuse ühiselt kokku lepitud ideede elluviimisel. Tänu tema olulisele pingutusele ning teiste valitsusliikmete toetusele jõudsime näiteks aprillis kokkuleppele järgmise nelja aasta riigieelarve strateegias.

Ühiste arutelude ja lahenduste tulemusena saame viia ellu tulumaksureformi, mis parandab oluliselt madala ja keskmise sissetulekuga inimeste toimetulekut. Samuti saame teoks teha pensionireformi tagamaks eakatele väärikas vanaduspõlv, leidsime lisaraha tervishoiule arstiabi kättesaadavuse parandamiseks ning viime lõpuni haldusreformi omavalitsuste konkurentsivõime parandamiseks. Suures osas neist otsustest peegeldub lisaks valitsuserakondade pingutusele ka eelmiste valitsuste ja praeguste opositsioonisaadikute töö, mida tahan samuti tunnustada.

Meie valitsus ei ole valitsus kolme erakonna valijatele, vaid kogu Eesti riigile. Valitsus Pärnu, Palade, Paldiski ja Puhja inimestele. Valitsus kõigile Eestimaa inimestele. Valitsus, mis teeb koostööd ja hindab vastastikku lugupidavat suhtlust.

Tulenevalt eelpooltoodust soovin veelkord tänada ja tunnustada rahandusminister Sven Sesterit tugeva meeskonnatöö ja oluliste saavutuste eest valitsuse liikmena. Kindlasti ei pea ma põhjendatuks talle umbusalduse avaldamist.

Kõige austusega

Jüri Ratas

Peaminister"