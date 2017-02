LOE: Noorte lood, kes ei käinud koolis ega tööl – haridus puudub, vestluse ees on hirm

Delfi toob teieni Noorte Tugila programmidega liitunud noorte lood, kes lõpuks siiski tagasi kooli või esimese tööotsani jõudsid.

18-aastane noormees, kellel ei ole põhiharidust - küll aga on tal jamasid. Neid on kohe kuhjaga. Ta peab käima kriminaalhooldaja juures. Noormehe sai Noorte Tugila tööle, kui suhtles tööandjaga otse. Esialgu oli plaanis ta saata tööandja juurde praktikale, kuid tööandja hindas noormehe otsest ja ausat kontakti ning sõlmis temaga töölepingu.

Kodune toetus noormehel puudub, vanemad vennad ja ema ei ole kogukonnas kõige paremas kirjas.

“Julgustame noort, et ta oleks tema ise, ja et kõik edaspidine sõltub temast endast. Ilma Tugila vahenduseta ei oleks seda noormeest kindlasti tööle võetud sellesse firmasse,” lisab Tugila tiim. Esimestel päevadel enne tööleminekut oli tal kohustus Noorte Tugila spetsialisti juurest läbi minna, et kindel olla, et ta ikka tööle jõuab.

Noormees (21 aastat vana) töötas tähtajaliselt lihttöölisena Soomes ehituses. Tuli tagasi Narva. Pöördus Tugila poole, eesmärgiga leida töö.

Tugila aitas teda tööpraktika koha leidmisel viimistlejana ja toetuse saamisel Töötukassast. Praktika vältel jätkas nõustamis- ja mentoritöö noormehega. Selgus, et noormees läbis eelnevalt ka abikokakoolituse ja otsib tööd ka toitlustuses. Kuna tööpakkumisi Narvas on ehituses praegu vähe, siis aitas Tugila ühes Töötukassa konsultantidega noormehe lisapraktikale köögis. Praktika käigus näitas noormees, et ta tuleb ülesannetega hästi toime. Noormehele osutati abi tööandjatega kontakteerumisel. Mõne aja pärast asus noormees tööle abikokana.

“Oleme kontaktis noormehega eelnevalt ning jätkame tema toetamist,” teatas Noorte Tugila.

Kaks aastat koduseinte vahel veetnud noor saabus Tugilasse jaanuaris. Viimati jäi pooleli kutsekool. Noor kartis sekeldada bürokraatiaga ja kandideerimisvestlustki. Viimane on olnud tema kõige suuremaks takistuseks kooli minemise ja tööle kandideerimise juures.

“Vajas ainult natuke julgustust ja abi dokumentide koostamisel ja esitamisel, lisaks harjutati Tugila spetsialistiga mitmeid kordi läbi kandideerimisvestlus. Praeguseks on noor kandideerinud kutsekooli uuesti õppima ja läbinud ka edukalt vestluse vooru,” kinnitab Tugila.

Ühes väikeses koolis oli probleem mitmeid kuid puudunud noorega, kes alguses oli kodus haiguse tõttu, hiljem ei julgenud kooli minna: arvas, et on maha jäänud ja tekkis tõrge.

“Käisin kodus mitmeid kordi, rääkisin lapse ja emaga, siis läksime hommikul koos kooli ja olime koos tunnis, hiljem võttis kohalik lastekaitse minu rolli üle. Hetkel käib laps igapäevaselt koolis,” kinnitab Tugila.