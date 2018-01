Loe Ligi ja Helme lauseid, mille eest Sarapuud neid kohtusse lubavad kaevata

Perekond Sarapuude advokaat Oliver Nääs tõi oma nõudekirjas Jürgen Ligile ja Martin Helmele välja ka need väited, mille ümberlükkamist ta nõuab. Ligile ja Helmele heidetakse ette peamiselt enne majandusminister Kadri Simsoni umbusaldamist meedias öeldut. Helme puhul puudutab üks episood ka riigikogu saalis öeldut.

Kohtuga ähvardatakse Helmet ja Ligi seetõttu, et Nääsi hinnangul seostasid mõlemad mehed Arvo Sarapuud korruptsiooniga. Nääs tõi oma nõudekirjades välja ka konkreetsed väited, kus Ligi ja Helme olevat Sarapuud korruptsiooniga seostanud. Ligile heidetakse ette kogu Sarapuude perekonna korruptsiooniga seostamist.

Jürgen Ligi poole pöördus Nääs kui Arvo ja Kersti Sarapuu ning nende viie pereliikme esindajana. Jürgen Ligile heitis Nääs ette, et valmistades Simsoni umbusaldamiseks riigikogus, on ta alates 5. jaanuarist 2018 avaldanud korduvalt meedias väiteid selle kohta, et otsused üleriigilise tasuta ühistranspordi rakendamisel on kantud perekond Sarapuu korruptiivsetest ärihuvidest.

5. jaanuaril 2018 väitis Ligi Vikerraadio saates, et Ligi etteheidete ring Kadri Simsonile on n-ö laiem kui sigade teema. "Etteheide on ikka laiem, kui ainult see sigade teema, see on ikka omakasupüüdlik poliitika. Tähendab nii erakonnakaaslaste kui perekonnakaaslaste kasu ja kõige eitamine. [...] Just nimelt, ega me selle elukaaslase eest ei saagi tal midagi ette heita, aga samas, et mustrid neil on, ikkagi selline raha endale tegemine ja bussitransport on üks narr erakondlik kinnisidee, kus jällegi erakonnakaaslase huve teenitakse."

[...] [Ajakirjanik küsib: keda te peate silmas erakonnakaaslase all, kes võidab sellest]: "Perekond Sarapuu on see firma, kes saab enamiku nendest liinidest ja loomulikult on eelispositsioonis, et me ei näe seal majanduslikku põhjendusi, erakondlikku küll. Kindlasti poliitilist huvi. [...]"

8. jaanuaril 2018 lausus Ligi Delfile, et „kõigil juhtudel torkab silma see, et minister Simson teeb imelikke otsuseid ja ei suuda neid põhjendada nii, et oleks ümber lükatud see muster, et kasu saavad omad. Seakasvatuses loodi eelis selgelt erakonnakaaslastele ja täpselt sama lugu on busside teemal. Ühistranspordisüsteemi lõhkudes luuakse tegelikult eelis, kõige suurem eelis, oma erakonnakaaslase bussifirmale“.

8. jaanuaril 2018 väitis Ligi ERR-ile, et „Simsoni puhul ulatuvad teemad seakasvatusest bussitranspordi ja investeeringuteni välja. Muster on ühesugune - imelikud valikud, mil pole muud seletust kui erakondlik või perekondlik kasu“.

Martin Helme poole pöördus Nääs vaid Arvo Sarapuu esindajana. Jällegi heitis Nääs ette Sarapuude seostamist korruptsiooniga enne Simsoni umbusaldamist.

8. jaanuaril 2018 ütles ta ERR-ile järgnevat: „Meie põhietteheide Kadri Simsonile on see, et otsused, mis on langetatud, on selgelt korruptsiooni hõnguga. On selgeid tehtuid otsuseid, mis mängivad avalikke vahendeid mingi oma inimesteringi kätte.“

10. jaanuari riigikogu istungil ütles Helme: „Teiseks,

ühistranspordireform niimoodi, et toimiv süsteem lammutatakse ja uuest

süsteemist, kuigi meil detaile ei ole, paistavad jälle kasu saavat

erakonnakaaslasega seotud transpordifirma, ning täiesti arusaamatud

investeerimisotsused näiteks rongiliikluses või ka Rail Balticuga või ka lennundusliikluses. Kõik need lood lõhnavad omadele mängimise ja korruptsiooni järgi ja kindlasti ei räägi nad riigimehelikust käitumisest või meie kõigi ühishüvede teenimisest.“