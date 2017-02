LOE, kes kandideerivad tänavustele kultuurkapitali kirjanduspreemiatele!

Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali aastaauhindade žüriid kuulutasid välja 2016. aastaauhindade nominendid, auhinnasaajad selguvad emakeelepäeval, 14. märtsil

Eesti Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali 2016. a. aastaauhindade põhižürii koosseisus Berk Vaher (esimees), Doris Kareva, Heli Allik, Kadri Tüür ja Paavo Matsin valis aastaauhindadele kandideerima järgnevad teosed:

PROOSA

• Mait Vaik „Meeleparanduseta“

• Maarja Kangro „Klaaslaps“

• Meelis Friedenthal „Inglite keel“

• Mehis Heinsaar „Unistuste tappev kasvamine“

• Maimu Berg „Hitler Mustjalas“

• Nikolai Baturin „Mongolite unenäoline invasioon Euroopasse“

LUULE

• Jüri Kolk „Igapidi üks õnn ja rõõm“

• Silvia Urgas „Siht/koht“

• Marko Kompus „Laboratoorium. 44 luuletust“

• Kaur Riismaa „Soekülm“

• Elo Viiding „Teadvuselooja“

• Vladislav Koržets „Laulud või nii“

ESSEISTIKA

• Hasso Krull „Mõistatuse sild“

• Tiit Hennoste „Eesti kirjanduslik avangard 20. sajandi algul. Hüpped modernismi poole I“

• Maarja Vaino „Tammsaare irratsionaalsuse poeetika“

• Leo Luks „40 kiri“

• Janika Kronberg „Hästi valitud sõbrad“

• Aado Lintrop „Loomisaja laulud. Uurimusi eesti rahvalaulust“

VABAAUHIND

• Thomas Salumets „Kujuneda sunnita: mõtestades Jaan Kaplinskit“

• Lauri Sommer „Lugusid lõunast“

• Tõnis Tootsen „Esimene päev“

• HAPKOMAH „Kuidas minust sai HAPKOMAH“

• Cornelius Hasselblatt „Eesti kirjanduse ajalugu“ ja „Ma armastasin eestlast“

• I. V. „Aedniku päevik“

Loe veel

NÄITEKIRJANDUS

• Eero Epner „Rasmus Kaljujärv: 30 aastat laval“

• Tõnu Õnnepalu „Mäed“

• Paul-Eerik Rummo „Taevast sajab kõikseaeg kive“

• Ivar Põllu „Baskin, ehk nalja põhivormid“

• Urmas Lennuk „Paljasjalgne Debora“

Tõlkekirjanduse žürii koosseisus Toomas Kall (esimees), Kai Aareleid ja Lauri Eesmaa valis aastaauhindadele kandideerima järgnevad teosed:

ILUKIRJADUSLIK TÕLGE VÕÕRKEELEST EESTI KEELDE

• Heli Allik – Mathias Énard „Varaste tänav“ (tõlge prantsuse keelest)

• Riina Jesmin – Norman Manea „Huligaani tagasitulek“; Mateiu I. Caragiale „Curtea-Veche kuningad“ (tõlked rumeenia keelest)

• Virve Krimm – Fjodor Dostojevski „Vennad Karamazovid“, I ja II (tõlge vene keelest)

• Ene Mäe – Kim Leine „Igaviku fjordi prohvetid“ (tõlge taani keelest)

• Tiina Randus – Kurt Vonnegut „Isemängiv klaver“ (tõlge inglise keelest)

• Sigrid Tooming – Karl-Ove Knausgård „Minu võitlus“ I ja II; Niels Fredrik Dahl „Eelmisel suvel“ (tõlked norra keelest)

ILUKIRJANDUSLIK TÕLGE EESTI KEELEST VÕÕRKEELDE

• Birgita Bonde Hansen – Jaan Krossi romaani „Paigallend“/„Svirreflugt“ tõlge taani keelde

• Antoine Chalvin – Mehis Heinsaare jutukogu „Mees, kes ei teinud mitte midagi“/„L’homme qui ne faisait rien“ ning Jaan Kaplinski luulekogu „Raske on kergeks saada“/„Difficile de devenir léger“ ja Doris Kareva luulekogu „Aja kuju“/„La forme du temps“ tõlked prantsuse keelde

• Irja Grönholm – A. H. Tammsaare romaani „Elu ja armastus“/„Das Leben und die Liebe“ tõlge saksa keelde

• Merike Lepasaar Beecher – Jaan Krossi romaani „Kolme katku vahel“ I/„The Ropewalker. Between Three Plagues“ I tõlge inglise keelde

• Anna Michalczuk – Jaan Kaplinski mälestusteraamatu „Isale“/„Ojcu“ tõlge poola keelde

• Øyvind Rangøy – Meelis Friedenthali romaani „Mesilased“/„Biene“ tõlge norra keelde

Mõttekirjanduse tõlkeauhinna žürii koosseisus: Märt Väljataga (esimees), Anne Lange ja Tõnu Tannberg valis auhinnale kandideerima järgmised teosed:

• Marek Laane - Lindsey Hughes „Romanovid. Venemaa valitsejad 1613–1917” (Äripäev)

• Mirjam Lepikult - Marc Jimenez „Mis on esteetika?” (TLÜ Kirjastus)

• Margus Ott - Baruch Spinoza „Eetika” (Ilmamaa)

• Triinu Pakk - Edward Gibbon „Rooma impeeriumi allakäigu ja languse ajalugu.” I–II (EKSA)

• Heete Sahkai - Giuliano Procacci „Itaallaste ajalugu” I–II (TLÜ Kirjastus)

• Kai Tafenau - Martin Opitz „Raamat saksa luulekunstist” (TLÜ Kirjastus)