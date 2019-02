Loe katkendit viimase ENSV KGB esimehe asetäitja värskelt ilmunud elulooraamatust

Ma ei pidanud selle üle arvet ja praegu, 30 aastat hiljem, ei mäleta enam kõike seda, mis tänu 6. osakonnale kätte saadi. Esimesed, mis pähe tulevad, on energiasäästlike televiisorite tootmise tehnoloogia, kartuli ja kinnistes veekogudes kasvatatud kalade viirushaiguste vastaste preparaatide valmistamise saladused. Kartulil on palju haigusi, sealhulgas viirusi, mille tõttu saagikus langeb oluliselt. Seepärast on kartulihaigustega võitlemine väga aktuaalne.

1981. aastal avati Sakus kartulitervendamise laboratoorium, mida juhatas pikka aega kuulus teadlane Viive Rosenberg, kes saavutas suurt edu eri kartulisortide tervendamisel ja pani aluse kartuli meristeemmeetodil paljundamisele. Möödunud sajandi lõpus õnnestus Eestil saavutada edu puhta ja viirusvaba kartuli aretamisel. Seda eksporditi Soome, Hispaaniasse, Hollandisse ja isegi Argentinasse. Muidugi, esmajärjekorras oli see Viive Rosenbergi laboratooriumi teene, kuid oma panuse andis ka Eesti KGB 6. osakond, mille töötajatel õnnestus saada ühest väiksest, kuid kõrgelt arenenud riigist salajased retseptid kolme liiki kartuliviiruste raviks. Hiljem viskas üks mu hea kolleeg nalja, et oleks pidanud tegema Viive Rosenbergile ettepaneku nimetada üks viirusvaba kartulisort „Pagari kollaseks“.

Teadus-tehnilise luure liinis saadud informatsiooni saatsime hindamiseks Moskvasse ning sealt jõudis see meie juurde tagasi. Meie tööd hinnati sageli väga kõrgelt. Kohaliku tähtsusega informatsiooni jätsime endale.

Ilma erilise pingutuseta saime üksikasjalikud materjalid sõnnikust biogaasi tootmise ja piima jahutamisel tekkiva soojuse lehmalautade kütmiseks kasutamise tehnoloogia kohta. Lehmapiima temperatuur on umbes sama mis kehatemperatuur, 37 kraadi, kuid selleks, et seda transportida saaks, peab selle tingimata nelja kraadini jahutama, selle käigus eralduvat soojust saab kasutada lauda kütmiseks. Pakkusin seda infot Eesti Agrotööstuskomiteele, nemad ei tahtnud. Ilmselt kartsid end KGBga siduda. Kuid Agrotööstuskomitee polnud ainuke, kellele pakkuda.