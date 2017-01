Lobjakas: Vene vähemuse kodakondsuse teema oleks pidanud olema lahendatud juba 15 aastat tagasi

Raadio 2 saates "Olukorrast riigis" leidis saatejuht Ahto Lobjakas, et Eestis elava vene vähemuse kodakondsuse teema oleks pidanud olema lahendatud juba 15 aastat tagasi.

"See idee, et Eesti vabariigi kodanikel ei tohiks olla oma arvamusi, paneb väga selgelt hobuse vankri taha mitte ette ehk siis kodanikud tulevad kõige pealt. Ükskõik, mida mina arvan legitiimselt kodanikuna seni kuni ma riiki ei reeda. Ma isegi ütleks, et SRÜ-sse astumise soov ei ole riigireetmine, vaid lihtsalt alternatiivse välispoliitilise orientatsiooni pakkumine, mis mulle isiklikult ei meeldi, aga ma austaksin kaaskodaniku vabadust seda soovi edendada, nagu ütles kunagi Voltaire, mitte päris oma elu hinnaga, aga midagi sinna kanti," leidis Lobjakas, vahendavad ERR Uudised.

Lobjaka sõnul on kodanikul põhiseaduse kohaselt õigus arvata kõike, mida ta tahab, seni kuni ta riiki ei õõnesta.

"Ma saan aru, et Jüri Ratas tegi selle avalduse ikkagi pool kogemata intervjuus raadio Svobodale, kui küsiti temalt mittekodanike kohta ja siis ta ütles seda, mis Keskerakonna programmis on ammu kirjas olnud. See korjati üles ja tehti loosung ja tänuväärselt ei üritanud Jüri Ratas pärast sellest välja rabeleda või välja keerutada," tõdes Lobjakas.

Lobjaka hinnangul on aga kodakondsuse andmine lihtsustatud korras ikkagi poolik lahendus, sest kõik ju mõistavad, et meie territooriumil elavad vene inimesed peavad varem või hiljem saama kodanikeks ja tegemist ei ole nende vastutusega, vaid just riigi vastutusega.