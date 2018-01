Lobjakas: põhimõtteliselt ütles Reinsalu sarnaseid asju nagu pekske geisid või mustad välja. Reinsalu kas ohverdatakse või tuleb uus koalitsioon

„Ma ei saa aru, miks läks nii kaua aega, et saadi poliitilisel tasandil aru, et sellist justiitsministrit endale Euroopa Liidu riik endale lubada ei saa, kes ütleb, et ta kahetseb avaldust, kus ta mõistis hukka naistevastase vägivalla,” ütles poliitianalüütik ja kolumnist Ahto Lobjakas TV3 uudistele.

"Selline avaldus oleks pidanud ta päevapealt muutma valitsuskõlbmatuks. Ükskõik mida ta mõtles, ta ütles põhimõtteliselt sarnaseid asju nagu pekske geisid või mustad välja vms.” Lobjakas mainis, et sellise sõnavõtu eest oleks Euroopas või Ameerikas minister pidanud tagasi astuma ka 70 aastat tagasi. "Praegu portaale vaadates näen, et hääled on koos ja on kaks varianti: üks, et Reinsalu kas ohverdatakse ja tõesti tuleb välja, et ta ei ole IRLi kõige tugevam, ei ole IRLi sisuline juht, või tuleb meil uus koalitsioon," leidis Lobjakas.