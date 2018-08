Lobjakas ja Kiisler: EKRE valimistulemus jääb alla toetusprotsendi

Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) toetusprotsent on küll kõrge, kuid riigikogu valimistel nad sellele vastavat tulemust ei saavuta, leidsid pühapäeval saates "Olukorras riigis" ajakirjanikud Ahto Lobjakas ja Vilja Kiisler.

„Julgeksin öelda, et tibusid loetakse märtsikuus," ütles Lobjakas, kes tunnistas, et mõne aja eest avaldas ta veendumust, et EKRE toetus ei tõuse kunagi üle kümne protsendi, vahendab ERRi uudisteportaal.

"Neil pole piisavalt pikka pinki ja mandaatide arv jääb praegusest toetusprotsendist väiksemaks. Seda oli näha ka kohalikel valimistel," tõdes Lobjakas.

Ta avaldas arvamust, et kui liikumine Eesti 200 otsustab moodustada erakonna ja kevadel valimistel osaleda, siis võtavad nad omalt poolt EKRE-lt nn protestihääli ära. "Aga heal juhul saab EKRE riigikokku kuni 15 mandaati," sõnas Lobjakas.

Vilja Kiisler püstitas toetusprotsenti aluseks võttes küsimuse, et kas keegi oskab nimetada 21 tuntud EKRE liiget. "Ma ei näe, et see 21 kohta neilt kuskilt tuleb," nentis ta.

Ta ütles, et EKRE huvides on Eesti 200 valimistel mitte osalemine, kuna nad nopiksid neilt hääli ära.