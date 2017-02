Lisahüved kahekordistasid Ilvese palga presidendina

Presidendi palk on juba mõned aastad olnud umbes 4100 eurot kätte. Eesti maksumaksja helduse tõttu oli Toomas Hendrik Ilvese pere reaalne sissetulek sellest enam kui kaks korda suurem.

Lisaks palgale saab president esinduskulude katteks esindustasu, mille suurus on 20 protsenti ametipalgast.

Presidendi abikaasa saab esinduskulude katteks igakuist esindustasu, mille suurus on 30 protsenti presidendi ametipalgast. Need kaks asja lisavad presidendi perele kohe poole palgast.

Toomas Hendrik Ilvese ametiajal ei piirdunud presidendi pere tulu presidendiametist vaid sellega. Ilvese ametiajal muutus kurikuulsaks Ärma talu, mille kulud kaeti samuti presidendi kantselei eelarvest. Viimastel aastatel kulus sellele keskmiselt 60 000 eurot aastas ehk umbes 5000 eurot kuus. Nendest kuludest põhilise osa moodustasid Ärma kommunaalkulud ja kahe talutöötaja palgad.

Ärma talu kulude katmisega 5000 euro eest kuus õnnestus Ilvesel sisuliselt oma kuupalk kahekordistada, sellal kui tavakodanik või isegi valitsuse minister peavad ise kinni maksma aedniku, küttearve ja laelambid oma kodus.

Lisaks selgus, et EAS jättis Ilveselt tagasi nõudmata Ärma tallu turismitalu rajamiseks antud toetuse. Lõppkokkuvõttes oli kahju suurus 152 000 eurot, mille EAS tasus oma vahenditest. Ilves oli ametis 120 kuud. Sääst Ilvese jaoks oli seega üle 1000 euro kuus.

Loe veel

Lisaks ei võta presidendid Eestis puhkust välja, sest puhkusele minek tekitaks riigis paraja kaose, sest riigikogu esimees peaks presidendi asendamiseks lahkuma riigikogust, talle oleks vaja asendajat jne. See kõik on nii tülikas, et presidendid väldivad puhkuse võtmist. Kuna puhkus on ette nähtud, saavad presidendid selle eest raha. Sisuliselt on see 13. kuupalk.

Lisaks tagab riik mugava elu ametist lahkunud presidentidele ja isegi nende leskedele.