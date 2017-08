Lipuvabrik valmistub Eesti 100. sünnipäevaks

Täna tähistab Eesti taasiseseisvumise 26. aastapäeva ning Lipuvabrik osaleb Ruja kontserdil oma müügitelgiga ning sooviga lavaesine päevale sobival uhkel sini-must-valgeks värvida. Samuti tutvustab Lipuvabrik sel tähtsal päeval Tallinna lauluväljakul Eesti juubeliks pühendatud tooteid.

"Oleme Eesti 100. sünnipäevaks hoolega valmistunud ning täna lauluväljakul näitame esmakordselt EV100 juubelitooteid," rääkis Libuvabriku tegevjuht Karina Tõeleid.

Selleks on Lipuvabrikul kohe eraldi EV100 telk, kus tootesarjadega tutvuda saab.

"Rõhk on just sõnal tutvustame, juubelitooteid kohe kaasa osta ei saa.

Soovijad saavad tooteid tellida, septembrist on kogu valik üleval ka meie e-poes," ütles ta.

"Mis ehk vääriks äramärkimist - kõik meie tooted valmivad Eestis, meie oma tublide õmblejate käe all. Valik on suur ja põnev, tasub igal juhul tulla uudistama."

Müügiks on Lipuvabrik lauluväljakule kaasa hulga Eesti lippe, nii suuri kui väikeseid, igaüks leiab kindlasti sobiva. "Pidupäevale kohaselt on meil kaasas ka palju rahvuslikku sümboolikat - rinnamärgid, rinnalindid, lauavimplid, laualipud, käepaelad."

"Peamine põhjus, miks otsustasime Ruja kontserdil osaleda, oligi lisada üritusele veelgi rahvuslikku joont läbi rohkete trikolooride ja rahvusvärvides toodete. Kontsert saab kindlasti olema meeleolukas ja väga paljude jaoks ka mõnus nostalgiaretk minevikku," sõnas Tõeleid.

Lisaks paneb Lipuvabrik püsti suure Eesti lipu fototausta millele on lisatud ka ürituse sümboolika ja kõik soovijad saavad ennast selle taustal jäädvustada.