Lipusaaga saab lõpu? Keskerakond on valmis riigilippu volikogu saali tooma

Tallinna volikogu saali lipusaaga algas Reformierakonna fraktsiooni meie ettepanekust, et saalis oleks Eesti riigilipp. Sel hetkel ei olnud saalis ühtegi sinimustvalget, ei suurt ega väikest. "Suure sinimustvalge toomist Mihhail Kõlvart pidurdas, leiutades uusi põhjendusi," ütles Michal.

Reformierakonna fraktsioon kinkis volikogule suure Eesti riigilipu koos alusega. "Vaikselt, vargsi lasi Kõlvart riigilipu viia teise ruumi. Kolm sammu koopiamasinast, seitse suitsuruumist, kaheksa meeste tualetist. Keelates kategooriliselt lipu pealinna olulisemate otsuste saali paigaldamises. Justkui see oleks väärikas koht lipule," sõnas Michal.

Avalikkuse pahameele jätkudes otsis Kõlvart Michali sõnul töörühma, mis leidis, et volikogu saali võiks remontida, sest saali, kus on ruumi sajale inimesele, polevat kohe üldse piisavalt ruumi Eesti lipu tagasitoomiseks.

Paar istungit tagasi andis Reformierakond sisse konkreetse ettepaneku, mille kohaselt võiks remondi teha Mihhail Kõlvarti ja volikogu aseesimehe Toivo Tootseni hüvitise eest, mis on vastavalt 5288 ja 2000 eurot kuus ehk aastas kokku ligi 100 000 eurot. "Et oleks selge - tahate edasi venitada, pange niigi halvasti põhjendatud suur tasu selleks lauale, et lipp saali saaks," ütles Michal.

"Sel nädalal kuulsime rahanduskomisjonis, et ärgem neilt palka ära võtta palugu, volikogu leiab vahendid ja lipp saab saali. Eelarve dokumentatsioonis on täna volikogus ka mustvalgelt kirjas "vajalikud tööd volikogu istungite saalis on 2019. aastaks kavandatud"," rääkis Michal. "Selgub, et kui kaks korda kuus koosoleku juhatamise eest hiigelpalk kõneks teha, lepitakse keskparteis isegi suure sinimustvalge saali toomisega."