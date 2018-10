Lipukemplus jätkub: Kõlvart kutsus lipu teemal kokku ekspertidest koosneva töörühma

"See väiklane arutelu riivab mind ja mu õiglustunnet. Arvan, et see on kahjulik ka volikogu mainele. Asi pole ju ainult lipus, mis tegelikult on olemas laualipu kujul volikogu saalis, suure riigilipu kujul hoone fassaadil ja samuti volikogu esimehe kabinetis. Asi pole isegi selles, kellel on õigus, asi on selles, et me anname avalikkusele signaali, et volikogu, Eesti Vabariigi pealinna esinduskogu, ei suuda riigi sümboli kohtlemisel väärikat lahendust leida," sõnas Tallinna linnavolikogu esimees Mihhail Kõlvart. "Inimesed astuvad tänaval ligi ja küsivad, millega te tegelete seal?" lisas ta.