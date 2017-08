Linnavolinik Matto: Velotaksode eest hoiatavad märgid on absurd kuubis

Sotsiaaldemokraadist linnavoliniku Hanno Matto sõnul on Kesklinna valitsuse tellimusel paigaldatud velotaksode hoiatusmärkide näol tegemist absurdse raha raiskamisega päise päeva ajal.

"Tegemist on absurdiga kuubis," ütles Tallinna volikogu liige ja endine revisjoni komisjoni esimees Hanno Matto.

"Terve mõistusega omavalitsus tagab sõbraliku ning turvalise keskkonna linlastele ja külalistele, meil aga on linnaosavanem Pukk andnud korralduse markeerida vanalinna perimeeter kui mingisugune ohuala," ütles Matto. "Õiguskuulekuse järelvalve on asendatud õigusliku absurdiga," lisas ta.

"Selle asemel, et kasutada Korrakaitseseadusest tulenevaid võimalusi ning tagada liikluskord vanalinna autovabal alal, on Keskerakond vaimustunud kord näiliselt edukaks osutunud operatsioonist "Joomine lubatud"," meenutab Matto silte, mis paigutati linnavalitsuse poolt Presidendi lossi ette Kadriorus ja Riigikogu ette Toompeal.

"Minu arvates tuleb need märgid eemaldada ja suunata rohkem MUPO jõude vanalinna õiguskorda tagama," lisas ta.

"Velotaksode probleem on kestnud juba aastaid ning on kahetsusväärne, et me pole seda suutnud korralikult kontrolli alla saada," ütles Tallinna Kesklinna vanem Taavi Pukk.

Puki sõnul vaagis Tallinna transpordiamet küllaltki pikalt, kuid kiitsid selle hoiatusmärgina linnaruumis kasutamiseks heaks.

Illegaalsete velotaksode kasutamise eest hoiatavad märgid paigaldati peamistele turistide liikumismarsruutidele vanalinna jalakäijate alal: Harju ja Müürivahe ristmikule, Niguliste ja Harju ristmikule, Väike-Karja ja Pärnu maantee ristmikule, Viru ja Aia ristmikule, Pagari ja Laia ristmikule, Nunne ja Laia ristmikule, Dunkri ja Rataskaevu ristmikule, Vana-Viru ja Viru ristmikule, Suur-Karja ja Müürivahe ristmikul.