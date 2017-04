Linnavolikogu liige: Tallinna prügiuputuse peab koristama ära linn, mitte korteriühistud

Tallinna linnavolikogu Reformierakonna fraktsiooni aseesimehe Õnne Pillaku sõnul peab Tallinna linnavalitsus ise pakkuma lahenduse korteriühistutele, kelle prügiveo lepingud lõpetati.

"Vastavalt jäätmeseadusele on kohalikul omavalitsusel kohustus organiseerida oma haldusterritooriumil korraldatud olmejäätmevedu. See tähendab leida vedaja ja viia inimeste prügi ära," selgitab Pillak.

"Nüüd aga, kus on selgunud, et abilinnapea valitud prügiettevõte hakkama ei saa ja üks leping on lõpetatud, öeldakse inimestele, et vaadaku ise, kuidas hakkama saate."

Pillaku arvates on selline käitumine ebaõiglane nende inimeste suhtes. "See, et linn valis prügivedajaks ettevõtte, kes ei saa hakkama, on Arvo Sarapuu, mitte elanike viga. Lahendus tuleb leida neil, kes esmalt vale valiku tegid. Olukorra peavad lahendama abilinnapea ja tema meeskond," on ta veendumusel.

"Ma siiralt loodan, et linn aitab korteriühistuid, mitte ei tee järgmist üllatust ega saada korteriühistutele MUPO poolt tervituseks trahve selle eest, et maja ümbrus ei ole korras. See ei ole nende süü, see on linnavalitsuse süü," juhib Pillak tähelepanu.

Tallinna Keskkonnaameti jäätmeosakonna juhataja Kristjan Mark kommenteeris Delfile sel teemal, et reedeks on tõepoolest vaja leida uus lahendus 300 konteineri tühjendamiseks, kuid ühistuid, keda muudatus puudutab, on kokku 150.

"Tallinna jäätmekeskus helistas eile läbi kõik süvamahuteid kasutavad ühistud. Kindlasti ei jäta linn kedagi omapead ning veendume, et kõik ühistud leiaksid endale uue lepingupartneri," kinnitas Mark.