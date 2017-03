Linnavolikogu liige: Meelis Pai tegevus kahjustab täna kogu linnahalli mainet

Tallinna linnavolikogu Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni aseesimees Jaak Juske leiab, et iseendaga lepingu kunstilise juhi ametikohale sõlminud Meelis Pai käitumine kahjustab kogu linnahalli mainet.

Juske märkis, et tunnustab iseendaga töölepingu sõlminud Meelis Pai kiiret vabastamist linnahalli nõukogu esimehe kohalt. "Kui aga Pai vaatab samal ajal kaamerasse ja teatab, et tema arvates on endaga lepingu sõlmimine täiesti normaalne, tuleb ta vabastada ka linnahalli kunstilise juhi kohalt. Pai kahjustab täna kogu linnahalli mainet," kommenteeris Juske.

Omaette küsimuseks peab volikogu liige seda, miks peaks linn üldse palkama kunstilise juhi asutusele, mis sisuliselt ei tegutse.

Kui linnahall avas ligi 40 aasta eest südalinna merele, siis peab täna olema sama avatud ka linnahalli renoveerimisprotsess. "Paraku on viimase nädala jooksul linnahalli projekteerimise riigihanget ja juhtimist puudutavad korruptsioonisüüditused kahjustanud kogu projekti mainet," nentis Juske.

Tallinna linnavalitsus otsustas eilsel erakorralisel istungil vabastada Meelis Pai Tallinna Linnahalli AS-i nõukogu esimehe kohalt.

Tegevlinnapea Taavi Aasa sõnul oli Meelis Pai vabastamise põhjuseks iseendaga sõlmitud tööleping kunstilise juhi ametikoha täitmiseks, kusjuures lepingu tingimustes polnud omaniku esindajaga kokku lepitud.

Pai selgitas Delfile, et kuna ta ei saa korraga olla nõukogu esimees ja kunstiline juht, siis tuli nõukogu esimehe kohalt tagasi astuda ja nüüd jätkab ta lihtsalt kunstilise juhina.