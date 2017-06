Linnavõim paneb aktivistid paika: puukallistajate tants ümber hõberemmelga on mõttetu!

Puukallistajate tants ümber hõberemmelga on inimlikult mõistetav, kuid kahjuks mõttetu, kuna Haabersti ristmiku rekonstrueerimise piirkonnas kasvav veelembeline paju ei säili ka peale teetrajektoori muutmist, teatas Raepress.

Linna pressiteenistuste poolt selgitatakse, et Haabersti ristmiku teedevõrgustiku rekonstrueerimine toimib drenaažina ja muudab oluliselt põhjavee taset.

Pikaaegse kogemusega Kadrioru pargi juhataja Ain Järve kinnitas, et massiivsete betoonehitiste ja isegi lihtsa sõidutee rajamine muudab paratamatult põhjavee taset. Iga, isegi tavalise, teetammi aluskonstruktsioon rajatakse killustiku põhjale, mis toimib tulevikus drenaažina. Haabersti remmelga 70-ne aastaga väljakujunenud juurestik uute kasvutingimustega ei kohane. Võimalus on istutada uued puud, mis on ka Haabersti ristmiku projektis ette nähtud.

Oluline on ka see, et projekti muutmine seiskaks Haabersti ringristmiku ja Paldiski maantee suunalise viadukti ehituse enam kui aastaks, väidab Raepress. See teeb omakorda küsitavaks rajatise rahastamise Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist.

Samuti öeldakse, et Haabersti ristmiku rekonstrueerimist toetavad ka kohalikud elanikud.

Tallinna linn on võtnud vastu otsuse rekonstrueerida Haabersti ristmik, et suurendada selle läbilaskevõimet ja vähendada liiklusummikuid, ning seda otsust on juba asutud ellu viima.