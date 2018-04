Linnavalitsus: märtsiküüditamise leinaküünlad sattusid tõepolest Linnahalli juurde tühermaale

Märtsiküüditamise aastapäeval Vabaduse väljakule toodud leinaküünaldest jõudis osa Tallinna linnahalli kõrvale tühermaale lumekoristusega.

„Ajakirjanduses ilmunud piltuudise ajel pöördusime kohe Tänavapuhastuse AS poole, et selgitada välja, kuidas võisid leinaküünlad viidatud tühermaale sattuda,“ ütles Tallinna Kesklinna vanem Vladimir Svet. „Saime teada, et nimetatud firma alustas Vabaduse väljakul koristustööd 25. märtsi järgsel ööl kell 3, kui küünlad olid lõpuni põlenud. Valdav osa leinaküünaldest korjati kokku ja viidi prügilasse, kuid väike osa jäi lumesaju kätte ja viidi hiljem lumekoristuse käigus linnahalli kõrvale, kus on Tallinnas tavapäraselt lumeladustusplats.“

Mälestusürituse korraldaja tellimusel küünlaid kokku korjanud Tänavapuhastuse AS-ist täpsustati, et küünalde koristamine toimus käsitsi ja ära viidi terve veokikoorem. Enne kui tööga valmis saadi, algas aga lumesadu ja platsil alustas tööd ka lumesahk, mis viimase osa küünlaid koos lumega kokku lükkas. Need jõudsidki ladustusplatsile, kus hiljem lumehunnikust välja sulasid. Lumeladustusplatsi koristatakse igal kevadel, kuid sel aastal oli see töö veel tegemata. „Nagu meile kinnitati, on tänaseks leinaküünlad sealt ära viidud,“ lisas Svet.