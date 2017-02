Linnatranspordi AS-i juht: ukrainlaste soovitud LAZ trolle Tallinnas ei ole

Jaanuaris saatis Ukraina linna Bila Tserkva linnapea Gennadii Dykyi Tallinna linnapea kohuseid täitvale abilinnapeale Taavi Aasale kirja, milles palus Tallinnal annetada endale vanad trollid LAZ E183.

Tallinna Linnatranspordi AS juhatuse esimehe Enno Tamme sõnul pole ukrainlaste palvet võimalik täita, kuna Tallinnas ei ole LAZ trolle kunagi kasutatud.

„Oleme oma trollipargi ehitanud üles Solaris ja Škoda veeremile ning pole kunagi isegi kaalunud LAZ-ide soetamist, seepärast ei saa meil olla ka kasutatud LAZ trolle, mida ära kinkida,“ lisas Tamm.

Tallinna linnavolikogu liige, sotsiaaldemokraat Hanno Matto on süüdistanud linna ükskõiksuses ukraina sõprade abipalvele vastamisel. Tamme hinnangul on tegemist algajatele poliitikutele iseloomuliku katsega tõmmata endale tundmatu teema ümber lärmi tõstes tähelepanu.

„Kui saadaksime Ukrainasse mõne muud marki trolli, kui kirjas mainitud LAZ, puudub neil selle hoolduseks ja remondiks vajalik baas ning kingitus jääks tarbetult seisma. Kellele, peale Matto, sellist potjomkinlust tarvis oleks?“ imestas Tamm.

Eile kirjutas Delfi, et aasta alguses saatis Ukrainas Kiievi oblastis Rossi jõe ääres asuva Bila Tserkva linnapea Gennadii Dykyi Tallinna linnapea kohuseid täitvale Taavi Aasale kirja, milles palus abi.

Dykyi sõnul on neil hetkel linnas kuus trolliliini, millel opereerib 18 trolli. Kogu Bila Tserkva trollibussipark aga koosnevatki vaid 20 trollibussist, millest 12 on enam kui 20 aastat vanad. Ukraina linna juht kurdab, et trollid ütlevad tihti üles ja elanikud on hädas ning linnal oleks tarvis hädasti ligi 30 paremas korras trolli.

Seega viitab Dykyi kahe riigi headele suhtele ja palub Tallinnal annetada enda vanad trollid LAZ E183 Ukraina linnale.

Harjo: mahakantavad trollid on kehvas seisus

Transpordiameti juhataja Andres Harjo sõnul Ukraina linna pole aga võimalik selles küsimuses hetkel aidata, kuna kirjas viidatud busse meil kasutuses ei ole ning peagi mahakantavad bussid on äärmiselt kehvas seisus.

"Sellel aastal jääb Tallinnas kasutusse 51 Solarise poolt toodetud trollibussi, ent lähikuudel lõpetavad töö viimased Škoda poolt toodetud trollibussid, milliste keskmine vanus on jõudnud 29 aastani ning nende tehniline seisund ei võimalda neid edaspidi kasutada," ütles Harjo Delfile.

"Seega kahjuks ei ole Tallinnal võimalik seekord Bila Tserkva linna aidata, sest kirjas viidatud LAZ E183 tüüpi trollibusse meil kasutuses ei ole ning paari kasutusest välja langeva vana Škoda trollibussi seisund ei ole sobilik isegi nende tasuta üle andmiseks," lisas Harjo.

Bila Tserkva (ukraina keeles Біла Церква) on linn Ukrainas Kiievi oblastis Rossi jõe ääres. Linna rajas 1032. aastal vürst Jaroslav Tark ja nimetas selle esialgu Jurjeviks. Mullustel andmetel elas linnas ligikaudu 211 100 elanikku.