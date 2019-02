Linnateatri ehituse lisarahastus jääb järgmine valitsuse otsustada

Tallinna linnapea saatis kultuuriministeeriumile kirja, milles küsib valitsuselt linnateatri uue kompleksi väljaehitamiseks lisaraha, vahendab ERRi uudisteportaal.

Kui algse prognoosi kohaselt pidi 16 hoonest ja kahest siseõuest koosneva projekti väljaehitamine maksma 19,4 miljonit, siis arhitektuuribüroo Salto koostatud eskiisi põhjal ning arvestades projekteeimistööde ja ehitushindade tõusu, hinnati investeeringu kogusuuruseks 28,5 miljonit eurot ehk üheksa miljoni võrra esialgselt plaanitust rohkem.

Kuna riik ja Tallinna linn on kokku leppinud, et linnateatri ehitus rahastatakse kahe peale võrdsetes osades, ootabki linn riigilt 4,5 miljonit eurot lisarahastust.

"Riigieelarve strateegia arutelud seisavad kevadel ees ja hetkel toimub ühtlasi kultuuriministeeriumi lisataotluste kokku panemine, mis esitatakse Vabariigi Valitsusele, kes otsustab lisataotlused. Kuna teema on väga värske, siis täpsemalt saame kommenteerida, kui ministeeriumi lisataotlused on koos," ütles ministeeriumi pressiesindaja Kai-Ines Nelson.

Nelson tunnistas, et 4,5 miljonit eurot on väga suur summa, eriti arvestades, et ministeeriumil on ka mitmeid teisi taotlusi.