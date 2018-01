Linnateater vajab remondi ajaks uusi ruume, kaalumisel on Salme kultuurikeskus. Mis saab aga samu ruume kasutavatest taidlejatest?

Salme kultuurikeskus Foto: Tiit Blaat

Tallinna Linnateater vajab juba järgmisel aastal etenduste andmiseks ajutisi ruume, sest teater saab endale kauaoodatud suure saali. Hetkel on veel lahtine, kus mängima hakatakse, kuid kõne all on olnud Salme kultuurikeskus. Keskuses praegu tegutsevad taidlejad on aga mures, et nad sealt siis omakorda välja kupatatakse.