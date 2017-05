Linnaplaneerimise amet vastuseks Margnale: Margnal polnud luba ehitusega alustada

Tallinna linnaplaneerimise ameti (TLPA) juhataja Anu Halliku sõnul oli Margnal küll kooskõlastatud eskiisprojekt, kuid see ei andnud talle ehitamiseks luba.

Kui Margna kinnitas eile õhtul Eesti Päevalehele, et TLPA muinsuskaitse osakonnas on kooskõlastatud hoone restaureerimise põhiprojekt, mille alusel on välja antud ka ajaloolise hoone taastamise luba, siis TLPA ise on tänase seisuga eri meelt.

"Linnaplaneerimise ameti muinsuskaitse osakonnale esitati mälestise rekonstrueerimise eskiisprojekt, mille põhjal ei ole võimalik alustada ja teostada ehitustöid," kinnitas ameti juhataja Anu Hallik täna hommikul Delfile.

"Ka muinsuskaitse osakonna töötaja on käinud antud objekti inspekteerimas ning registreerinud samuti rikkumise. Krundil oli alustatud suuremahulisi kaevetöid ning alustatud ilma vastava loata ka kinnismälestise ehitustöödega," lisas ta jäi kindlaks ameti eilsele seisukohale, et ehitustööd ei vasta ehituslubade aluseks olevale kehtivale ehitusprojektile. Ehitustööd on peatatud.