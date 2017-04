Linnaosavalitsus ootab linnarahvast Balti jaama ümbruse ja Vana-Kalamaja tänava tuleviku arutelule

Põhja-Tallinna linnaosavalitsus korraldab homme, 19. aprillil Salme kultuurikeskuses Balti jaama ümbruse ja Vana-Kalamaja tänava tuleviku avaliku arutelu.

Linn viib sel aastal läbi arhitektuurivõistluse, mis paneb paika, milline näeb tulevikus välja Balti jaama ümbrus ja Vanalinna mereäärega ühendav Vana-Kalamaja tänav.

Põhja-Tallinna vanema Raimond Kaljulaidi sõnul tuleb praeguste kaootiliste putkade ja liikluse asemele korrastatud linnaväljak ning bussijaam.

"Mõistlik on planeerida nii, et jaama ümbrus moodustab asumit läbiva Vana-Kalamaja tänavaga terviku. Vana-Kalamaja tänavale jääb ka uus Gustav Adolfi gümnaasiumi hoone, mille ette on Kalamaja rahvas juba ammu soovinud Kotzebue väljaku rajamist. Ja mere äärde tekib teatavasti tulevikus promenaad, mis kulgeb linnahalli juurest Noblessneri sadama poole. Seda kõike on vaja arvesse võtta piirkonna tuleviku kavandamisel,“ ütles Kaljulaid.

Linnaosavanem lisas, et tänavaruumi ümberkujundamise üheks eesmärgiks on ka jalakäijate ja ratturite liikumisvõimaluste parandamine. Autode liiklemine peaks tema sõnul olema Vana-Kalamaja tänaval rahulik.