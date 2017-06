Linnameedia jääb Savisaare protsessi kajastades vaoshoituks, Mihhail Korb annab vene keeles suuri lubadusi

Pealinn kirjeldab kohtuprotsessil osalevat Savisaart irooniseeriva ja sarkastilisena. Mihhail Korb lubab Stolitsa vahendusel ja ainult vene keeles, et erakond katab kõik Savisaare kohtukulud.

Ajalehe Pealinn kajastab Edgar Savisaare üle peetava kohtuprotsessil toimuvat jooksva reportaaži vormis ning kirjeldab muu hulgas ka seda, et ametist tagandatud linnapea suhtub tema üle peetavasse protsessi üleolevalt ning väljendab oma suhtumist mitte ainult kohtusaalis, vaid tema suhtumist saavad tunda ka kohtumaja turvatöötajad.

„Oodatu, sajandi protsessiks tituleeritud kohtuasja peategelane Edgar Savisaar saabus ise täpselt istungi alguseks. "Telefon rahakott," nõudis temalt kohtu turvatöötaja metallesemete esitamist enne, kui Savisaar turvaväravad läbis. "Kas siin on mingi oht või...?" päris Savisaar pisukese irooniavarjundiga,“ kirjeldab linna ajaleht. Pealinn märgib ka, et kohale saabus ka üks Savisaare toetajatest, vanem daam, lillekimbuga, kuid ei täpsusta, et toetaja näol on tegu Öise Vahtkonna eestvedaja ja Georgi lintide levitaja Ljudmilla Andronovaga.

Pealinn vahendas, et kohtu ja ekspertide seisukohta, et Savisaar vastutab oma tervise eest ise, mitte ei tee seda kohus või kohtuarstid, samuti sai kajastatud, et väsimuse üle kurtval Savisaarel on lubatud kohtumajas puhata. „Kohtunik lubas lahkelt, et edaspidi, kui on pikem lõunapaus, võib teki ja padja kaasa võtta ning kohtu leitud varjulises nurgakeses silma looja lasta. Unehäirete asjus soovitas kohtunik küsida abi perearstilt. Savisaar tänas hea nõu eest ja sellega eilne istung lõppes,“ vahendas leht.

Keskerakonna kella poole nelja ajal toimetuste pressilistidesse saadetud teade selle kohta, et erakond jätkab Savisaare rahalist toetamist, polnud paari tunni jooksul veel Pealinna veebi jõudnud, küll aga oli see seatud Stolitsa esiuudiseks.

Stolitsa vahendusel räägib Keskerakonna värske peasekretär Mihhail Korb sellest, et erakond otsustas kanda kõik Savisaare kohtukulud. Mõlemas keeles ilmunud teatest saab lugeda, et Korbi sõnul pole konkreetsetest summadest veel juttu olnud, küll aga saab Korbi kinnitust selle kohta, et kaetakse kõik Savisaare kulud, miskipärast lugeda vaid vene keeles.

Samuti kirjutas Stolitsa võrdlemisi napi uudise sellest, et kohtunik lubas Savisaarel väsimuse korral edaspidi kohtumajas pikali visata ja silma looja lasta.

Tallinna TV veebist leiab esialgu vaid ametist taandatud linnapea kohtuprotsessi eilse kajastuse. Kusjuures kohtuprotsessi alguse näol tegu pole TTV hinnangul tegu päeva kõige tähtsama uudisega – esimesena pälvis tähelepanu hoopis haldusreform. Nimelt oli peaminister Jüri Ratas Riigikogus ümber lükanud kahtlused, justkui sooviks valitsus mõnesid omavalitsusi sundkorras liita nii, et võimuparteid suudaks kohalike omavalitsuste valimistel koguda rohkem hääli. Ka kolmas ja neljas uudis puudutas Keskerakonna poliitikute tegemisi.

TTV Savisaare protsessi puudutavas uudises said sõna Savisaare kaitsja Oliver Nääs, juhtiv riigiprokurör Steven-Hristo Evestus ja Aleksander Kofkini kaitsja Aivar Pilv. Lühidalt tehti juttu Savisaare tervisest ja tõdeti, et kohtupidamise lõpp saabub alles kauges tulevikus.