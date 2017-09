Linnahalli seinamaalingu jaoks eraldati Tallinna linnakassast 15 000 eurot

Keskerakondlase Märt Sultsi sõnul tuli linnahalli seinamaalinguks vajaminev raha asjaosaliste taskutest. Taavi Aasa nõunik Priit Simson aga ütleb, et Tallinna Linnavolikogu eraldas projekti jaoks 15 000 eurot.

Küsimusele, kui palju on seni seinamaalingu tegemiseks raha kulunud, Märt Sults ei vasta. "Kõige suurem kulutus on inimeste vaba aeg ja tahe," ütleb ta. Sults väidab, et raha tuli nende enda taskust. "Ühendasime sõpruskonnas - Märts Sults, Pirados Studios, Pirados Brand - jõud ja kokkuvõttes ei ole tegu nii suure summaga," lisas Sults.

Tallinna abilinnapea Taavi Aasa nõunik Priit Simson aga ütleb, et ka Tallinna linn eraldas projekti jaoks raha. Lisaks Piradose kunstnikutele värvisid linnahalli fassaadi ka Tallinna kunstigümnaasiumi õpilased. "Tallinna Linnavolikogu on toetanud Tallinna kunstigümnaasiumi noorte graafilise disaini projekti Tallinna linnahalli juures," kommenteeris olukorda Simson. "Volikogu tegi projekti jaoks eraldise tänavusest lisaeelarvest, eeldusel muidugi, et kõik vajalikud load töödeks saadakse,"lisas Simson, kelle sõnul toetati projekti 15 000 euroga.

Muinsuskaitse eksperte koondav ICOMOS Eesti esimehe Riina Alatalu sõnul on Märt Sultsi eestvedamisel tehtud maalingute näol tegemist kooskõlastamata omavoli ja muinsuskaitseameti ning Tallinna linnaplaneerimise ameti muinsuskaitse osakonna spetsialistide seisukoha eiramisega.

"Käimasolev värvimine ning ka hilisem puhastamine kahjustab mälestist," kirjeldas Alatalu. "On mõtlemapanev, et olukorras, kus mitte ainult linnahalli, vaid ka teiste mälestiste kordategemiseks napib Eestis vahendeid, kulutatakse energiat, raha ja materjale linnahalli kui mälestise rikkumiseks."