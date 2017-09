Linnahalli hakatakse Sultsi kunstist puhastama tuleval nädalal, usutavasti läheb see maksma vähemalt 10 000 eurot

Linnahalli seinamaalingu eemaldamine algab hiljemalt järgmisel nädalal. Puhastastamine võtab aega ligikaudu kolm nädalat ja see läheb maksma vähemalt 10 000 eurot.

Muinsuskaitseameti avalike suhete nõuniku Madle Lippuse sõnul võtab puhastamine aega orienteeruvalt kolm nädalat.

Puhastustöid teostab Soodablast OÜ. Eelmisel nädalal tegi firma proovipesu, mille käigus selgitati välja tõhusaim ja samaegselt pinda kõige vähem kahjustav meetod. "Linnahalli puhastamiseks kombineeritakse kaks erinevat meetodit: puhastamine vee ja puhastusvahendiga ning vajadusel ka klaasipuruga, et eemaldada kruntvärv," rääkis Lippus Delfile.

Soodablast OÜ kodulehel oleva hinnakirja kohaselt maksab pinna puhastamine grafitist kaks eurot ruutmeetri kohta. Kui Linnahalli fassad kaeti 5000 ruutmeetri suuruse seinamaalinguga, nagu nähtub Linnahalli nõukogu koosoleku protokollidest, siis hinnakirja kohaselt läheb selle eemaldamine maksma vähemalt 10 000 eurot. Samas pole kindlust, kas kaitsealuse hoone kahel erineval meetodil puhastamine mitte veelgi kallimaks ei osutu.

Mõlemad välja valitud meetodid peaksid Linnahalli fassaadi kahjustama minimaalselt. "Silmaga nähtavaid kahjustusi ei tekkinud," nentis Lippus proovipesemiste kohta.

Lippuse sõnul muinsuskaitseamet puhastamise majandusliku poolega kokku ei puutu. Ta selgitas, et projekti rahaasju organiseeris Märt Sults ja soovitas ka puhastamise kulude kohta küsida temalt.

Reede hilisõhtul end Tallinna Linnahalli AS nõukogust taandanud Sults leiab, et seinamaalingu eemaldamisel jätkub kõik samaviisi ja kokkuvõttes on see linnale veel kulukam. "Iga kahe nädala tagant vulgaarsuste maha pesemine tuleb kindlasti lõpuks kallim," möönis ta.

8. semptembril oma avalduses muinsuskaitseametile lubas Sults, et puhastustööde eest tasub Tag Kings OÜ. Pärast seda pole Sults enam soostunud Linnahalli teemadel Delfiga vestlema. Seega pole ka selge, kas hoone värvimises osalenud gräfitikunstnikele kuuluv osaühing ikka on valmis arve tasuma.

Linnahalli seinamaalingu projekt on seni saanud Tallinna linnavolikogult 15 000 eurot, peale selle toetas Tallinna Linnahalli AS seda omakorda 10 000 euroga.