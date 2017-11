Linnahall saab uue eelarvega kõvasti raha juurde

Linnaeelarves planeeritakse 2018. aastal Linnahalli toetada kolmandiku võrra suurema summaga.

Tallinna Linnahalli kordategemise on linnapea Taavi Aas korduvalt nimetanud üheks oma olulisemaks prioriteediks. 2018. aasta linnaeelarves on seda ka selget näha. Sel aastal andis linnavalitsus Linnahallile 300 000 eurot. Järgmise aasta eelarvest antakse Linnahallile aga juba 480 000 eurot.

Ülimalt kehvas seisus muinsuskaitse all olevale Linnahallile on aastaid otsitud arendajat, kuid ebaõnnestunult. Nüüd on linn ja riik otsustanud koos Linnahalli rekonstrueerida rahvusvahelisel tasemel kontserdi- ja konverentsikeskuseks.

Rekonstrueeritud linnahallis saab hakata korraldama kuni 2500 osalejaga konverentse ja kongresse ning suures saalis vähemalt 3500 pealtvaatajaga kontserte ja etendusi.

Projekteerimishanke väljakuulutamist takistab hetkel asjaolu, et riigipoolse investeeringu tegemiseks tuleb Euroopa Komisjonilt taotleda riigiabiluba. Linn ja riik tahavad kahepeale kokku Linnahalli panustada 80 miljonit eurot.