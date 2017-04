Linn uputas alumised naabrid: pöörduge kohtusse, kui ei meeldi

Tartus sotsiaalkorteri naabrusse kodu rajanud kodanikud võivad vaid saatust kiruda, kui järjekordne elanik nende pikaajalistele pingutustele sõna otseses mõttes vee peale tõmbab.

Elu hammasrataste vahele jäänud kodanikud ei leia ulualust sugugi mitte vaid kõledates nurgatagustes sotsiaalmajades: linn jagab omalt poolt elupindu ka igati ontlikesse majadesse, kirjutab Tartu Ekspress.

Tähtveres puumajas elav kunstnikust ohver meenutas, et naaber Evelini lustimise tagajärjel laest niiskust nirisenud juba ammu. "Kui nüüd vaatamas käidi, selgus, et tal on kraanikaussi mitu põllukivi topitud ja see tekitas viimase ummistuse. Võib-olla on see isegi hea, et lagi nüüd alla varises, muidu olekski probleem varjatuks jäänud," säilitas omanik positiivsuse.

„Eluruumide teenistuse vanemspetsialist Jaanika Hõim keeldus asja isegi kohapeale vaatama tulemast. Ütles lihtsalt, et nemad kohapeal ei käi, ja kui meile midagi ei meeldi, pöördugu kohtusse,“ meenutas üleujutatu. Hõimu sõnul aga esitab ohver siinkohal selgelt valeandmeid. „Olen ise olnud kontaktis kõigi inimestega, kellel on probleeme olnud, ka majahalduriga,“ rõhutas ta. „Kõik küsimused, mida on olnud võimalik lahendada jooksvalt ja operatiivselt, on ka lahendatud.“

