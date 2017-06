Linn sai täna Ragn-Sellsilt kätte Kesklinna paberikonteinerite võtmed ja saab neid tühjendama hakata

Samuti takistab Kesklinnas prügikonteinerite graafikujärgset tühjendamist konteineripargi väljavahetamine, annab teada abilinnapea Kalle Klandorf. Abilinnapea kinnitusel on prügimajandus stabiseerumas.

"Tänase seisuga toimuvad Nõmme linnaosas prügikonteinerite tühjendused graafikujärgselt, töös on kolm autot. Kesklinnas on jätkuvalt probleemiks paberikonteinerite tühjendamine, kuna Ragn-Sells AS andis alles täna hommikul, seega kahe nädalase viivitusega, üle 204 kliendi prügimahutitele ligipääsu võtmed!" seisab Raepressi tänases teates. "Vaatamata sellele on üldmulje kesklinnas suhteliselt hea ja seda eelkõige tänu otsesuhtlusele klientidega," leiab Raepress.

Abilinnapea Kalle Klandorfi sõnul on kesklinna kliendid olnud väga kannatlikud ja mõistvad, tagasiside on olnud positiivne ning klientidele sobivad lahendused on alati leitud. „Samuti toimub hetkel vanade, mittestandardsete metallrandiga ja väikeste ratastega ilma käepidemeteta konteinerite konteinerpargi väljavahetamine, mis samuti on olnud takistuseks graafikujärgsel päeval tühjendamisele. Olukord stabiliseerub päev-päevalt ja selles osas on linnapildis muudatused juba nähtavad.“

Täna sõlmitakse ka Nõmme piirkonna prügiveoteenuse kirjalik leping BWM ja Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus AS vahel. Vanalinnas lõpetatakse leping firmaga BWM ja kuulutatakse välja uus korraldatud jäätmeteveo konkurss.

Olgugi, et abilinnapea sõnul on olukord Nõmmel stabiliseerunud, ei jäta jonni nõmmekate Prügi-Uber. Nii annab selle eestvedaja Nõmmekate grupis teada, et peab nõu advokaatidega, et uurida võimalusi linna prügiveokaose korraldamise eest vastutusele võtta. "Kohtun täna ühes mainekas advokaadibüroos kahe pädeva (vande)advokaadiga, kellega arutame hetkeseisu õigusliku poole pealt ja võimalikke arengustsenaariume. Nii väärteomenetluse seisukohalt, kui ka sellest, kuidas linna survestada oma kohustusi täitma ja korrumpeerunud ametnikke vastutusele võtta või neid üles anda. Kuna konsultatsioooniaja kokkuleppimise ja täna toimuva kohtumise vahele on jäänud uudis, et seekordne TLN revisjonikomisjon ei kontrolli iseenda teist taskut, siis loomulikult võtame ka seda arvesse, et mitte Pommi-Kalle kombel üle reageerida," annab aktivist teada.

Eile pälvis aga tähelepanu Nõmmel jäätmevedu korraldava TJT korduv võimetus väravaid avada. Rahulolematu nõmmeka sõnul oli Ragn-Sellsiga aastate jooksul muret kaks-kolm korda aastas, kus tavaliselt suure lumega jäid nad graafikust maha ja jõudsid hilinemisega. "Praegu olen ma siin nagu prügiinspektor, kes iga päev kontrollib, pildistab ja filmib," ei jõudnud ta ära oodata, millal see prügisaaga lõpeb.