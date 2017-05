Linn otsib Haabersti sotsiaalkeskusele rekonstrueerijat

Tallinna linnavaraamet valmistub Haabersti sotsiaalkeskust rekonstrueerima ja Iru vanadekodule lisahoonet ehitama.

Väljakuulutatud riigihankega otsitakse Õismäe tee 24 sotsiaalkeskuse rekonstrueerimise esimese etapi tööde teostajat, teatas Raepress.

„Haabersti sotsiaalkeskuse 1976. aastal ehitatud hoone on aastate jooksul amortiseerunud ja vajab põhjalikku remonti,“ ütles abilinnapea Eha Võrk.

Hoonel on kaks ühesuguse põhiplaaniga tiiba, korpused A ja B, mida ühendab ühekorruseline osa (korpus C). Esimeses etapis rekonstrueeritakse seest A-korpus ja osaliselt ka C-korpus. Uuendatakse tehnosüsteeme ja soojustatakse täiendavalt ka hooneosa katus.

Iru hooldekodu juurde õendusabi tarvis uus hoone

Ühtlasi on Tallinna linnavaraamet välja kuulutanud riigihanke, et Iru hooldekodu juurde projekteerida uus iseseisev statsionaarne õendusabi üksus.

„Vajadus õendusabi voodikohtade järele kasvab ja aina tungivamaks muutub ka vajadus Iru hooldekodu laiendada,“ ütles Võrk. „Seetõttu kavatseb Tallinna linn rajada Iru hooldekodu juurde laienduse iseseisva statsionaarse õendusabi üksuse näol. Plaanis on rajada kahekorruseline juurdeehitus ning ühendada see galeriiga olemasoleva ehitisega.“

Tallinna abilinnapea Merike Martinson ütles, et tänu heale koduteenuse ja hädaabinupu teenuse arengule saavad Tallinna eakad tervise halvenedes kauem oma kodus elada.

„Iru hooldekodusse tulevad just õendusabi vajavad eakad. Nende hulk, kes seda teenust hooldekodus vajavad, on aasta-aastalt kasvanud. Seepärast on Iru hooldekodu uue korpuse – õendushoolduskorpuse – ehitamine hädavajalik. Sellega tagame hooldavatele veelgi parema hoolduse, abi ja turvalise keskkonna,“ sõnas Martinson.

Riigihanke „Õismäe tee 24 sotsiaalkeskuse rekonstrueerimise I etapp“ (viitenumber 186366) hankedokumentide ja projekteerimise alusdokumentidega ning hanke „Iseseisva statsionaarse õendusabi üksuse projekteerimine“ (viitenumber 186932) dokumentide ja projekteerimise alusdokumentidega on võimalik tutvuda riigihangete registris.