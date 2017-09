Linlased maratonist: see liikluskorraldus on täielik debiilsus!

Põhja-Tallinna elanikud jagavad teravaid sõnu SEB Tallinna maratoni liikluskorralduse kohta, sest tänavate sulgemised on nad linnaosasse lõksu jätnud. Tallinna transpordiameti liikluskorralduse juhi sõnul saab aga linnaosast välja küll, vaja on vaid aega ja kannatust.

"Kas on üldse võimalust autoga Pelgulinnast välja pääseda?" küsib üks linlane Pelgulinna Facebooki grupis. "Meie tänaval kulgeb jooksutrass, auto nii ehk naa kõrvaltänavale pargitud. Aga mure selles, et on vaja siiski Pelgulinna piiridest välja minna autoga."

"Täielik debiilsus, mis linnas toimub! Korraldagu oma jooksmised metsas või ümber laululava," kritiseerib teine. Hulk linlased on proovinud täna hommikul Põhja-Tallinnast välja sõita ja tulemused on erinevad - mõned lastakse pärast pikka vaidlust turvatöötajatega linnaosast välja, teised peavad aga koju tagasi sõitma.

Mitmel elanikul jagub teravaid sõnu ka linna teavitustöö suhtes. Ühe Delfi lugeja sõnul pole Kopli elanikke ühelgi moel teavitatud, et maratoni puhuks suletakse kogu poolsaare liiklus. "Enamus teid on tupikud, mis liituvad Kopli tänavaga. Mitte ühtegi silti ei ole varasemalt üles pandud, sealhulgas ka mitte mingit infot majadel või teeotstes," kirjeldab lugeja.

Tallinna transpordiameti liikluskorralduse osakonna juhi Talvo Rüütelmaa sõnul saab aga Sõle tänavat pidi kenasti linnaosast välja. "Tõsi, natuke peab ootama, kuid tuleb varuda kannatust ja reguleerijad lasevad läbi. Jooksjate vahel on suured pausid," kinnitab ta.

Kas oleks aga olnud võimalik teha jooksurada nii, et see ei jätaks tervet linnaosa "lõksu"? Rüütelmaa sõnul annab alati teha asju teistmoodi, kuid tihtipeale tuleb lihtsalt teha teatud valikud. "Maraton on ju lühiajaline ja kui 364 päeva aastas saab ilusti sõita, siis pole see nii suur probleem, seda enam, et tegemist on pühapäevaga, kui liiklust on vähem," vastab Rüütelmaa

Teavitustöö on Rüütelmaa hinnangul olnud vastavuses algse kavaga ja lisaks linnale lausub vastutus selles osas ka maratoni korraldajatel.

"Alati võib etteheited esitada," märgib ta.

"Toon näite - maratoni raja äärde oli pandud peatumist keelavad märgid, kuupäevade ja kellaaegadega," kirjeldab Rüütelmaa. "Inimene parkis keelu ajal sinna märgi alla ja hiljem esitas pretensiooni, et miks ei olnud märgi peal kirjas, et tänav suletakse. Selle unustas ta aga ära, et ta ei oleks tohtinud sinna üldse parkidagi."

"Kui liikluskorraldusnõudeid täidetakse ja liiklusmärke järgitakse, siis ei teki ka ebameeldivaid üllatusi," võtab Rüütelmaa kokku.