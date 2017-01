Lillo parteikaaslastele: Pevkuri lubatud muutuste teele ma ette ei jää

Täna viimast päeva Reformierakonna piirkondade arendusdivisjoni juhi kohal töötav Kalev Lillo lubab esimehe Hanno Pevkuri läbiviidavaid muudatusi mitte takistada ning leiab, et partei üritus on tähtsam kui isiklik kasu või mugavus valimisliidus.

Peasekretär Reimo Nebokati kõrval lahkub täna ametist ka partei piirkondade arendusdivisjoni juht Kalev Lillo, kes saatis seoses töösuhte lõppemisega riigikogu ja juhatuse liikmetele, piirkonna- ja maakonnajuhtidele ning erakonna töötajatele kirja, milles võttis kokku Reformierakonna arengu ligi 20 aasta jooksul ning markeeris tulevikusihid.

Delfi küsimusele, mida ta pärast arendusjuhi kohalt lahkumist teha plaanib, vastas Lillo, et hakkab tulevikule mõtlema alles, siis, kui viimane tööpäev on lõppenud. "Olen vana kooli mees — seni kuni leping kehtib, täidan seda. Tulevikumõtteid asun veeretama homsest. Igasugune väljaütlemine võib osutuda ennatlikuks."

Delfi avaldab Lillo kirja erakonnakaaslastele täismahus:

​Head sõbrad piirkondadest, kontorist, fraktsioonist ja juhatusest.

Tänan Teid kõiki meeldiva ja tulemusliku meeskonnatöö eest. Olete olnud mulle aastaid teise pere eest, kus alati end hästi olen tundnud.

” Sõbrad sees ja vaenlased väljas, on olnud minu hoiak. Uus erakonna juht soovis vahetada senist meeskonda. Küllap sõbrad teavad, mida arvan, ja hoopis tänan teid toetuse eest! Kalev Lillo

Olen Reformierakonda teeninud pea 22 aastat, sellest viimased 18 aastat koos Teiega erakonda ehitades. Kui ma 1999. aastal kontoris alustasin, siis oli meil piirkondi vaid 19. Koos oleme jõudnud 191 piirkonnani, ehk kasv on olnud kümnekordne. See on olnud meie ühine pingutus, koos oleme rajanud Eesti võimsaima ja edukaima parteiorganisatsiooni, mis on olnud Eesti edu pant. Tööd tehes olen saanud juurde palju sõpru kui ka üksjagu vaenlasi. Sõbrad sees ja vaenlased väljas, on olnud minu hoiak. Uus erakonna juht soovis vahetada senist meeskonda. Küllap sõbrad teavad, mida arvan, ja hoopis tänan teid toetuse eest!

Reformierakonnale soovin edu ja lubatud muutuste teele ma ette ei jää. Mina liigun edasi ja uute asjadega saan tegelema hakata alates veebruarist, ülehomsest. Valimisvõidud jäävad mind alati siduma erakonna hea käekäiguga ja kui vajate abi, aitan.

” Olenemata, mida arvame ühest või teisest, on erakonna üritus tähtsam kui isiklik kasu või mugavus valimisliidus. Kalev Lillo

Tehtavad valikud ja otsused erakonnas peavad meid viima parima tulemuseni kohalikel valimistel kui ka võiduni 2019. aasta riigikogu valimistel. Kindlasti panen kõigile südamele, et toetaksite erakonda erakonna nimekirjaga välja minnes. Olenemata, mida arvame ühest või teisest, on erakonna üritus tähtsam kui isiklik kasu või mugavus valimisliidus. See on ka uue esimehe esimene konkreetne hakkamasaamise mõõdupuu — erakond oma värvides ja tugevate tegijatega kõikjal välja viia.

Teiega koos oleme teinud suuri asju, võitnud valimisi ja kuna maailm, eriti Eesti, on nii väike, siis ju kohtume peagi taas.

Elagu Eesti ja edu Reformierakonnale!

Pevkur soovis kujundada oma meeskonna

13. jaanuaril toimunud Reformierakonna juhatuse istungil teatas erakonna uueks esimeheks valitud Hanno Pevkur, et soovib välja vahetada erakonna peasekretäri Reimo Nebokati ja piirkondade arendusdivisjoni juhi Kalev Lillo.

Sisevalimiste kampaania käigus süüdistas Pevkur erakonna peakontorit, mille juhiks Nebokat on, Kristen Michali kandidatuuri toetamises.

Oktoobris sattus Nebokat ebatavaliselt teravasse sõnasõtta erakonna auesimees Siim Kallasega, süüdistades Kallast soovis otsida sõprust kremlimeelsuse esindajaga ehk Edgar Savisaare juhitud Keskerakonnaga.

Pevkuri soovil ametist lahkuv peasekretär Reimo Nebokat pöördus neljapäeval, 26. jaanuaril erakonnakaaslaste poole kirjaga, milles kinnitas, et annab erakonna uuele peasekretärile üle tugeva ja korras rahaasjadega organisatsiooni.

27. jaanuaril nimetas Reformierakonna juhatus ametisse uue peasekretäri, kelleks sai senine Ambla vallavanem Rait Pihelgas, kes aga teatas eile, et seoses ootamatute perekondlike põhjustega ei saa ta Reformierakonna peasekretäri ametisse asuda.