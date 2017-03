Liivat: Loodan, et Tallinna positiivne programm ei kujune farsiks

Tallinna linnavolikogu arutab täna linnavalitsuse esitatud eelnõu „Tallinna positiivse programmi 2018-2021 algatamine“, millega tehakse linnaosavanematele ülesandeks korraldada juba 1. aprilliks Tallinna arendamiseks ideede kogumine linnaelanikelt ning kohustatakse avalike suhete teenistust andma välja vastavat teabetrükist.

Tallinna linnavolikogu sotsiaaldemokraatide fraktsiooni esimehe Anto Liivati sõnul võib aga Tallinna positiivse programmi arutelu kujuneda farsiks, sest kohalikeks valimisteks valmistuv linnavõim ei soovi pealinna elanikke tegelikult kaasata ega asjast huvituma panna.

Liivati sõnul pidas teisipäeval Hopneri majas peetud esimesel positiivse programmi arutelul ettekande Kesklinna vanem. Kohal oli 9 ametnikku, 4 poliitikut, 2 Tallinna Televisiooni kaamerat ja 2 linnakodanikku. Sisulist arutelu ega ideede korjet ei toimunud. “Kui positiivse programmi arutelu jätkub samas vaimus, ei ole tegemist muu, kui linnavalitsuse järjekordse avalike vahendite eest teostatava propaganda- ja enesekiitmise projektiga,” ütles Liivat.

Mäletatavasti pidas ametist kõrvaldatud linnapea Edgar Savisaar eelmist Tallinna positiivset programmi ühtlasi Keskerakonna valimisprogrammiks. “Tahaks väga loota, et seekord läheb teisiti ja Tallinna positiivse programmi arutelu saab olema midagi enamat, kui ühe erakonna kiidulaul iseenda tegevusele,” lisas Anto Liivat.

„Positiivse programmi ideede elluviimise korraldamiseks on oluline ka Tallinnas rakendada kaasavat eelarvet, mida sotsiaaldemokraatide eestvedamisel on tehtud juba nii Elvas, Viljandis kui ka Tartus,“ ütles Liivat. Kaasav eelarve tähendab, et kohalik volikogu otsustab mingi osa omavalitsuse eelarvest eraldada otsustamiseks kohalikule kogukonnale. „Kui inimesi linna arengu jaoks oluliste objektide rajamisse kaasatakse, siis tuleb neile anda ka võimalus eelarvevahendite kasutamise osas kaasa rääkida. Näiteks võiksid inimesed saada Tallinnas otsustada, kas nad eelistavad propagandamaigulise linnaosalehe väljaandmisele esmajärjekorras mänguväljakute uuendamist või mõne haljasala korrastamist, " lisas Liivat.