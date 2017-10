Liivat: Helve Särgava volikogu esimehena oleks sotsidele vetoõiguse garantii

Täna õhtul koguneva Sotsiaaldemokraatliku Erakonna juhatuse liikmed Anto Liivat ja Inara Luigas toetavad võimukõneluste alustamist Keskerakonnaga Tallinnas. Liivati sõnul soovivad sotsid endale volikogu esimehe kohta ja ka mõned abilinnapea kohad.

"Me oleme tõesti oma valimiskampaanias välja öelnud, et meie arvates Helve Särgava oleks väga hea Tallinna linnavolikogu esimees. Ja tõepoolest, kui valimised võitnud erakond eelistab linnapeakohta, siis teisele partnerile võiks jääda volikogu esimehe koht. Selles osas muidugi ametikohtade jaotus ka indikeerib seda kuivõrd ollakse valmis võrdväärseks partnerluseks," ütles erakonna aseesimees Liivat ERR-ile.

Liivat viitas siin sotside seisukohale, et mõlemal partneril peab olema õigus otsuseid vetostada. "Olukorras, kus ühel osapoolel on linnapea koht, on volikogu esimehe ametikoht teisele osapoolele selle vetoõiguse garantiiks," lausus ta.

Liivat tunnistas, et sotside juhatuses on üksjagu inimesi, kes on koostöö osas Keskerakonnaga Tallinnas ettevaatlikud. "Peamine põhjus on valus mälestus 2009. aastast ja tollasest koalitsioonist, kus sotsiaaldemokraatidel oma mõtteid ellu viia ei olnud võimalik. Sestap on palju inimesi, kes suhtuvad koostöösse kriitiliselt," rääkis Liivat.