Liitpuudega 19aastase poja isa: lapsed, kes tegelikult kunagi suureks ei kasva, on unustusse jäetud

Eestis on eakaid praegu umbes 238 000, neist vajab hooldust hinnanguliselt viiendik. Pildil Vändra tervisekeskus Foto: Rauno Volmar

Tartus elav sügava liitpuudega poja isa Valdeko kurdab, et lapsed, kes on küll nagu juba täiskasvanuks saanud, kuid ei kasva tegelikult kunagi suureks, on unustusse jäetud. Riik pakub küll ööpäevaringset hoiuteenust ehk hooldekodu, kuid puudu on päevahoidudest, mis võimaldaks neil oma koju jääda.