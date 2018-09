Liisinguautodega pääsemine Venemaale on raskendatud: Narva piiripunktis on elavas järjekorras ooteaeg hiigelpikk Andrei Danilo toimetaja Indrek Tark toimetaja RUS

Narva Foto: Tiit Blaat

Facebooki grupis EZ-дуны! kirjutatakse, et eilsest on liisinguautode ligipääs Venemaa territooriumile piiratud. Piiripunktis ootavate inimeste sõnul autod praegu muudatuse tõttu edasi ei liigu, kirjutab Rus.Delfi. Elavas järjekorras on ooteaja pikkuseks hinnanguliselt kuus tundi.