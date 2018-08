Liisa Pakosta sotsiaalministeeriumi käitumisest: kurb juhtum, aga hea, et vabandust paluti

"Eesti kestab ja meil on lapsi siis, kui laps ei tähenda tõrjutust. Inimene on karjaloom ja see on seetõttu üks kõige hullemaid asju mis inimese väärikuse vastu on - kui teda rühmast või antud juhul koosolekult välja aetakse. Naistel on vist verekoodis sees see hirmutunne, et sul on väike imik süles ja sind aetakse seetõttu minema," nentis Pakosta.

"Nii et kurb juhtum, aga hea, et vabandust paluti. Soolise võrdõiguslikkuse seaduse kohaselt ei tohi kedagi halvemini kohelda tema lapsevanamaks olemise tõttu. Avalikul sektoril on selles veel eriline vastutus," tõdes ta.

Ta lisas, et ka tema ise on olnud väga paljudel ka väga kõrgetasemelistel koosolekutel, kus on beebisid või lapsi kaasas, sest lapsed on normaalne elu osa. Lisades, et tõpoolest tuleb sel juhul koosolekut nii korraldada ja juhtida, et ka lapsevanem tunneb end hästi. "Vajadusel peaks koosoleku juht paluma koosolekul viibijaid kannatlikkusele, nii nagu meie endi vanemad ja ka kõigi koosolekul osalejate vanemad omal ajal on olnud tänulikud oma lapsesõbralikele kolleegidele. Nii me oleme sajandeid kasvanud ja ega me nüüd üleöö teistsugused ole. Inimene kujundab ikka töökeskkonna, mitte töökeskkond ei kujunda inimest."