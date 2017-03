Liisa Oviir vastuseks EKRE-le: kohtuniku sõltumatus pole privileeg, vaid tema erapooletuse tagatis

Riigikogu sotsiaaldemokraatide fraktsiooni aseesinaine Liisa Oviir ei toeta EKRE kava muuta kohtunike amet valitavaks ja tähtajaliseks, sest see murendaks kohtunike sõltumatuse alustalasid.

„Kohtuniku eluaegsus on üks tema sõltumatuse põhitagatis. Kohtunik ei saa õigust mõistes mõelda sellele, kuidas konkreetne lahend tema enda karjääri mõjutab,“ ütles Liisa Oviir. „Kujutlegem ette, et me seome kohtuniku kutse tema tagasivalimisega. Sellega loome olukorra, kus kohtunik hakkab õigust mõistes paratamatult silmas pidama veel muid tegureid peale õige lahendi tegemise.“

Liisa Oviir rõhutas: „Kohtuniku sõltumatus ei ole tema privileeg, vaid menetlusosaliste ehk igaühe tagatis selle kohta, et kohtunik lahendab talle antud asju erapooletult“.

Tema sõnul on kohtunike poliitilise mõjutamise võimalus, mida EKRE üritab, oht demokraatiale, õigusriigile ja väärtustele, millele iseseisvuse taastanud Eesti on viimase veerandsaja aasta jooksul toetunud.

„EKRE-lt, kes tahab kohtunikud politiseerida, võiks mõistagi küsida, et kas nemad sooviksid ja usaldaksid olukorda, kus mõne nende liikme kohtuasja vaatab läbi mõne teise erakonna poolt ametisse nimetatud kohtunik,“ ütles Liisa Oviir. „Kuidas tundub?“