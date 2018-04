Liisa Oviir valiti taas Harjumaa sotsiaaldemokraatide juhiks

Laupäeval Tallinnas kokku tulnud Sotsiaaldemokraatliku Erakonna Harjumaa üldkogu valis piirkonna esinaiseks riigikogu liikme Liisa Oviiri ja seadis sihte lähenevateks riigikogu valimisteks.

Oviir lubas koos vastvalitud uue juhatusega pühenduda sotsiaaldemokraatide kandepinna laiendamisele Eesti suurimas maakonnas.

„Ajal, mil uute valimisteni on jäänud vähem kui 11 kuud, meil väljakutseid jätkub. Kavatsen keskenduda Harjumaa piirkonna tugevdamisele. Selleks tuleb suurendada sotsiaaldemokraatide aktiivsust ja nähtavust, tõhustada koostööd ning kasvatada erakonna liikmete arvu,“ ütles Oviir.

„Meie ühine eesmärk on teha 2019. a märtsis Harjumaal hea valimistulemus ja aidata kaasa sotsiaaldemokraatide üle-eestilisele edule. Tõsiasi, et SDE on Eesti kõige uuendusmeelsem ja avatum erakond, peab jõudma iga inimeseni.“

Piirkond valis endale ka uue juhatuse, kuhu aseesimeestena kuuluvad Pille Petersoo, Merike Metstak ja Heinart Puhkim.

Juhatuse liikmed on Karel Rüütli, Tarmo Prikk, Liina Bormeister, Mati Õunloo, Hillar Urbanik, Ott Valdma, Eve Kislov, Stanislav Tšerepanov, Lennart Mängli, Lii Murdmets, Ole Michael Rasmussen, Tiiu Mets ja Annika Vaikla.

Sotsiaaldemokraatide eesmärkidest rääkis üldkogul erakonna esimees Jevgeni Ossinovski ja välispoliitilistest olukorrast välisminister Sven Mikser.