Liisa Oviir teatas, et riigikokku ta ei kandideeri

Ta märkis, et olles Erakondade rahastamise järelevalve komisjoni (ERJK) juhiks valitud, seisis ta keerulise valiku ees. "Uus amet on mulle sügavalt huvitav ja sisaldab ohtralt väljakutseid. Aga ma tunnen, et selle töö kõrvalt võtta aktiivselt osa riigikogu kampaaniast oleks ebaeetiline. Iseenda üle valvata oleks väär ja võiks kahjustada komisjoni mainet," märkis ta. "Seega tegin otsuse mitte osaleda järgmistel riigikogu valimistel, vaid pühendada end ülesannete täitmisele Erakondade rahastamise järelvalve komisjonis."

Ta lisas, et see ei ole poliitikast loobumine. "Ma olen ja jään ühiskondlikult aktiivseks. Aga poliitikasse panustamiseks ei pea olema palgaline poliitik. Ma jätkan ühiskondlikus elus, andes oma panuse teemades, mis on minu jaoks olulised, kus ma näen, et regulatsioonid on ebapiisavad või ühiskondlik suhtumine vajab muutmist."

Oviir on varasemalt olnud ametis ka ettevõtlusministrina Taavi Rõivase valitsuses, 24. novembrist 2016 kuni tänavu 23. augustini kuulus ta praeguse riigikogu koosseisu.