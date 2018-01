Liina Kersnat üllatab, et riigipea just teatri NO99 valis: oodatult ja ilmselgelt riivab see paljude õiglustunnet

Eesti sajandal sünnipäeval korraldab aastapäeva kontserdi teater NO99 trupp. Riigikogu sotsiaalkomisjoni liige Liina Kersna möönis Ojasoo juhtumi taustal, et teda üllatas riigipea valik. "Oodatult ja ilmselgelt riivab see paljude õiglustunnet," märkis Kersna.

Pea kaks aastat tagasi lahvatas skandaal, kuhu olid seotud teatri NO99 teatrijuht Tiit Ojasoo ja samas teatris töötav näitlejanna. Nimelt jõudis avalikkuse ette juhtum, kus Ojasoo kõnealust näitlejannat lõi. Prokuratuur algatas järgmisel päeval menetluse kehalise väärkohtlemise paragrahvi alusel. Asja tõendamisega politseil probleeme ei olnud: kõik oli väga selge, sest toimus suhteliselt avalikult, kirjutas toona Eesti Päevaleht.

Ojasoo taandus teatrijuhi kohalt, ent jäi siiski NO99-s lavastajaks.

Hiljaaegu teatas Vabariigi Presidendi Kantselei, et tänavuse juubeliaasta sünnipäevakontserdi lavastab teater NO99. Palju on aga küsimusi tekitanud see, kas Ojasoo kaasamine lavastusse edastab laiemale avalikkusele õige sõnumi.

Liina Kersna leiab, et vabariigi president lähtub otsuste tegemisel oma arusaamadest. "Tõsi, isiklikult mina ei oleks uskunud, et riigipea, kes sedavõrd jõuliselt juhtis aasta tagasi avalikkuse tähelepanu ühiskonna kõige varjatuma ja laialdasema vägivallavormi – lähisuhtevägivalla teemale (viitab president Kaljulaidi aastapäeva kõnele möödunud aastal - toim), teeks sellise valiku. Oodatult ja ilmselgelt riivab see paljude õiglustunnet," kommenteeris olukorda Kersna, ent rõhutab, et presidendil on oma valikuteks siiski õigus.

Mis aga puudutab justiitsminister Urmas Reinsalu sõnavõttu, kus poliitik tulihingeliselt Ojasood kaitseb ning peab jaburaks arutelu selle ümber, kas Ojasoo üldse peaks lavastuses kaasa lööma, leiab Kersna, et Reinsalu sõnavõtt on lubamatu. "Kuulge kurjakirjutajad, muidugi saate hüsteeriaga solkida vabariigi aastapäeva ja Ojasoo elu ära! Aitab! Lõpetage kanakarja kambakas!" lausus Reinsalu täna hommikul. Minister on sõnakasutuse eest ka juba vabandanud.

"Küll aga ei ole õigust sedavõrd väljakutsuvalt alandavale, solvavale ja šovinistlikule sõnakasutusele justiitsministril, kelle üks suur ülesanne on lähisuhtevägivalla ohvreid kaitsta. Mul on piinlik ja häbi," sõnas Kersna ning lisas, et Eestil ei peaks olema selline justiitsminister. "Reinsalul pole enam midagi kaaluda. See on aeg tema tagasiastumiseks," lausus ta.