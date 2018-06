Liina Kersna tervetest rikastest ja haigetest vaestest: koolid saaksid palju rohkem ära teha

Kersna kinnitusel on praeguseks liikuma kutsuva kooli programmiga liitunud 40 kooli üle Eesti ning tulemused on muljetavaldavad. Paranenud on lisaks laste liikumisaktiivsusele ka õpitulemused ja kooliga rahulolu üldisemalt. "Näiteks Soomes on laialt levinud nn kogupäevakooli süsteem, kus koolipäeva sees on omavahel ühendatud liikumine, ainetunnid ja huvitegevus," märkis ta.

"Seega, minnes probleemi juure juurde, peaksime endale tunnistama probleemi ning hakkama sellega süsteemselt tegelema," ütles Kersna. Selleks on vaja toetada koolikeskkondade ja metoodikate arendamist liikumist soosivateks ning pakkuda lapsevanematele võimalust valida oma lapsele kool, mis tagab lapse päevase liikumisvajaduse katmise ja ka huvitegevuse.

Tänane Eesti Päevaleht kirjutab, kuidas Eesti tervishoiusüsteem soosib praegu rikkamaid, sest rikkamatel on võimalik kiiremini arsti juurde pääseda kui vaesematel ja kasutada ka erakliinikute teenuseid. Artiklis seisab ka, et kui rikkaima viiendiku Eesti inimeste seas põeb kroonilisi haigusi 28%, siis vaeseima viiendiku seas on see näitaja lausa 60% ja see vahe on viimase 10 aastaga kasvanud, mitte kahanenud.