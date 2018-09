Liina Kersna perevägivalla käes kannatajatele: teadke, abi on olemas. Lähedased, palun sekkuge

"Tänane juhtum tuletab taas valusalt meelde, kui ohtlik on vägivaldsest suhtest lahkumine ilma asjatundjate abita," kirjutab Kersna sotsiaalmeedias. "Sellisest suhtest lahkumine nõuab planeerimist, et kõik jääksid ellu. On täiesti arusaadav, et ohvril on raske abi küsida, sest tema eneseväärikus on tehtud maatasa, kuid teadke, et abi on olemas. Teid on valmis 24/7 toetama naiste varjupaiga töötajad, ohvriabi ja politsei. Kui ohver ise ei suuda abi küsida, siis lähedased, kes ohvri olukorrast teavad, peaksid sekkuma. Vägivaldsest suhtest lahkumine on keeruline ja ohtlik protsess, aga see on võimalik. Ainuvõimalik tee."

Vaata pakutava abi kohta lähemalt siit: http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/ohvriabi-huvitis/naiste-tugikeskused