Liina Kersna: need noored, kes usuvad oma tantsu ja laulu, eestlaseks olemisse, on meie aja kangelased

Eile karmides tingimustes tuurinud tantsupidu joonib alla teadmise, et meie ümber elab tuhandeid väikesi kangelasi.

Raskused ühendavad, selles pole kahtlust. Kui puhub tormituul ja sajab kui oavarrest ning meie silme all tantsivad lapsed staadionil pori kahte lehte, siis kõigil, kes sellest osa saavad – olgu kohapeal või teleekraani tagant – on uhke tunne. Veel uhkem ja ühendavam, kui see kõik oleks toimunud sillerdava suvepäikese käes. Need noored, kes hoolimata rasketest oludest ikka usuvad endasse, oma kaaslastesse, oma tantsu ja laulu, eestlaseks olemisse, on meie aja kangelased. Ja neid kangelasi on meie ümber tuhandeid - igaüks eriline ja oluline.