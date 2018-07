Liina Kersna muretseb: Eestis on olnud prioriteediks perepoliitika, mitte sotsiaalhoolekanne

Eilne Päevaleht kajastas uudist sotsiaalkindlustusameti kokkuhoiust just kehvema tervisega inimeste arvel. Sotsiaalkomisjoni liikme Liina Kersna sõnul on Eesti piisavalt rikas riik, et suuta pakkuda abi neile, kes seda kõige rohkem vajavad.

"Meile on sotsiaalkomisjonis kinnitatud, et Eesti riigi poolt pakutavat sotsiaalhoolekannet võiks võrrelda lapitekiga – kui kusagilt käriseb, nõelutakse see ajutiselt kinni ja pannakse lapp peale. Süsteem ja tervikpilt sisuliselt puudub," sõnas Kersna Delfile.

Ta nendib, et Eestis on olnud prioriteediks perepoliitika, mitte sotsiaalhoolekanne. "Lausaliseks lastetoetuse tõusuks leitakse raha, aga erivajadustega inimeste toetamiseks napib seda alati. Vaatan murega, kuidas meie riik aina kaugeneb inimeste vajaduspõhisest toetamisest. Nii rikas riik oleme me küll, et oma kõige suuremaid abivajajaid päriselt aidata. Näiteks on Eesti riigis nii, et kui rehabilitatsiooniplaaniga laps saab 16-aastaseks, on ta tööhõivereformi järgi tööealine ning saab tööalast rehabilitatsiooni."

Ka jooksmine eri asutuste vahet ja abi taotlemine eri kohtadest on tõsine probleem. "Teenused on laiali erinevate asutuste ja eelarveridade vahel ning niigi haavatavas olukorra inimene peab suutma end neist süsteemidest läbi murdma, et vajalikke teenuseid mingiski mahus saada. Samas ei ole riik näinud eriti vaeva abivajavate inimeste ja nende toetajate teavitusega," rääkis Kersna.