Liina Kersna leiab, et ettepanek valitsuse ajalehest õõnestab ajakirjandusvabadust

"Käes on hetk seista veel mõni aeg tagasi nii iseenesesmõistetavate asjade eest. Täna ajakirjandusvabaduse eest," sõnab Liina Kersna ettepaneku kohta, et hakataks välja andma valitsuse ajalehte.

Sellise ettepaneku tegi Lasnamäe linnaosavanem Maria Jufereva ajalehes Stolitsa. Reformierakondlane Liina Kersna ütleb, et Jufereva ettepanek ei sünni tühjalt kohalt. "Ettepanek hakata välja andma kakskeelset riigiajalehte iseloomustab peaministripartei mõttelaadi, mis on tsementeerinud nende edu Tallinnas. On täiesti loogiline, et Keskerakond püüab sama mustrit kasutada ka riigi tasandil. Ajakirjandusvabadus on demokraatliku ühiskonna üks olulisemaid alustalasid, mida peaks valitsus austama," märgib ta.

"Kaheksa aastat peaminister Andrus Ansipi kõrval töötades oli valitsuskommunikatsiooni üks põhimõtetest ajakirjandusväljaannete võrdne kohtlemine. Me rääkisime ajakirjanikele pigem rohkem kui vähem, sest me usaldasime ajakirjandust. Andrus selgitas, selgitas ja veelkord selgitas käes tabelid ja analüüsid, mis olid ajakirjanikele kättesaadavad. Ajakirjanduse roll ühiskonna sidususe loojana on määrava tähtsusega, eriti kriisi olukordades," jätkab Kersna. "Oma poliitika selgesõnaline ja aus selgitamine ongi valitsuse kandev ülesanne, lausa kohustus. Arusaam, et valitsus on nii tegus, et neil ei jätku aega oma poliitika selgitamseks avalikkusele, on oht demokraatiale."