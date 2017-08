Liina Kersna koerapiinamise juhtumist: abi vajab nii laps, tema vanemad kui koduloom

Sellel nädalal said paljud veebimängu Growtopia Facebooki gruppi kuuluvad inimesed õõvastava vaatepildi osaliseks, kui samasse kinnisesse gruppi kuuluv laps postitas gruppi live-video, kus ta oma koera piinas ning ähvardas teha enamatki. Riigikogu liige Liina Kersna (RE) avaldas lootust, et laps, tema pere kui ka koduloom saavad abi.

"Karjuv (kui mitte öelda röökiv) appihüüd avalikkusele: "Aidake mind! Ma olen hädas!" Ilmselgelt vajab abi nii laps, tema vanemad kui ka koduloom," kirjutas Kersna oma Facebooki lehel.

Ta avaldas lootust, et laps ja tema pere on vajalike institutsioonide poolt tuvastatud, nendega on ühendust võetud ning abi pakutud. "Maailmas on mitmeid näiteid, kus tuhandetest virtuaalsetest silmapaaridest ei ole keegi taolistele "appikarjetele" reaalselt reageerinud ning juhtunud on kõige halvem," märkis Kersna.

"Küberkiusamise puhul kasutatakse terminit kokpit effekt (cockpit-effect), mis on psühholoogiasse tulnud Teise maailmasõja ja Vietnami sõja sõdureid uurides. Psühholoogid Lorenz (1974), Kulka (1990) jt leidsid, et sõduritel, kes lennukites pommitasid tsiviilisikuid ja terveid külasid, oli vähem psühholoogilisi kahjustusi ja post-traumaatilist stressi kui jalaväelastel, kes tapsid märksa vähem inimesi, kuid nägid seda kõike pealt," selgitas Kersna.

Ta lisas, et kui tavaelus kedagi kiusatakse, siis on lootust, et pealtvaatajatest keegi sekkub. "Teaduslikud uuringud on kinnitanud, et kui pealtvaatajad vaikivad, siis sellist vaikimist tajuvad kiusajad enamasti poolehoiuna enda tegevusele ja enamus küberkiusatavatest ja ka kõrvalseisjatest on vait. Nii tekib nn kõrvalseisja sündroom."

Loe veel

Laps piinas sotsiaalmeedia live-videos uhkusega oma koera ja ähvardas teha enamatki

Eesti Growtopia Suurima Grupi nime kandvale Facebooki küljele postitatud live-videos väntsutas, lõi ja viskas poiss oma koera. Video alla kirjutas poiss, et vägistas sõpra ja koera, kuid varsti on oodata live-videot sellest, kuidas ta koera või inimese tapab.

Facebooki grupi liikme sõnul on selliseid juhtumeid olnud varemgi, kus videos olev väikene poiss vanemate äraolekul kodus lemmikloomi piinab, stseenid üles filmib ning sotsiaalmeedias live-videote näol teistega jagab. Juhtum liikus ka Eesti Koerainimeste Facebooki grupis, kust see hiljem kustutati.

Põhja prefektuuri pressiesindaja Marie Aava sõnul on antud video osas politseile tehtud juba kaks pöördumist. "Politseinikud on lapse isiku tuvastanud ja perega võetakse ühendust, et lapse ja vanematega vestelda ning esimesel võimalusel kontrollitakse ka koera seisundit. Sõltuvalt sellest kaalub politsei võimalust ja vajadust koera eemaldamiseks perest. Politseil on 10 päeva aega otsustada menetluse alustamine."

Aava sõnul tuleb silmas tuleb pidada, et kui tegemist on alla 14-aastasega, on ta seaduse mõistes süüvõimetu. "Sellistel puhkudel tegelevad tavaliselt noorega edasi noorsoopolitseinikud ja lastekaitsetöötajad, kes püüavad selgitada välja lapse käitumise põhjuseid ning tagamaid," lisas Aava.