Liikvel on valeuudis Trumpi ja Eesti kohta: kuidas väljamõeldist ära tunda?

Üks aprillis loodud võltsuudistelehekülg meelitab eestlaste klikke väites, et ameeriklased lõpetasid viisavabaduse programmi ära.

Täna pidas välisministeerium vajalikuks oma Twitteri kontol märkida ära, et internetis on ringlemas uudis sellest, justkui oleks USA president Donald Trump eemaldanud Eesti USA viisavabaduse programmist, on väljamõeldis. See on just see, mille kohta on eelmisest aastast kõige enam kasutatud sõna libauudis. Ajakirjanikuna tahaks ma seda palju lihtsamalt sildistada labaseks valeks.

A recent example of #fakenews Nothing to do with anything in real life. pic.twitter.com/2uPR9echx4— Estonian MFA (@MFAestonia) June 20, 2017

Kuni eelmise aastani olid Eestis libauudiste nime all tuntud enamasti Rohke Debelaki poolt tehtud naljauudiseid Kuku raadios, siis pärast Ameerika ühendriikide eelmise aasta presidendikampaaniat on aga saanud väljend uue sisu. Mida enam taolised valed näiteks sotsiaalmeedias Facebook'i kaudu levisid, seda enam tekkis libauudiste lehekülgi juurde, tegemist paistab olevat kasumliku ettevõtlusega. Ning muidugi on libauudistest ja võltsuudistest üha enam räägitud ka propaganda või uudiste usaldusväärsuse kontekstis.

Näiteks on võltsuudistes ehmatatud Leedu lugejaid, justkui oleks Lätis NATO sõdurid mürgitatud sinepigaasiga. See uudis ilmus küll pärisuudiste agentuuris BNS, kelle juht ütles, et tegemist oli küberrünnakuga. Samuti pidi Saksamaa liidukantsler Angela Merkel veebruaris Leedu visiidi ajal ümber lükkama väited ühe vägistamissüüdistuse kohta. Neid juhtumeid ei ühenda konkreetne allikas või võltsuudistele omane levitamisviis, vaid see, et riikide ministeeriumid ja valitsuskanalid on pidanud vajalikuks neile reageerida.

Eesti viisavabadust puudutava uudise kohta on Delfi saanud ka mitu vihjet, samuti on ajakirjanikele kirjutatud, et selle kohta aru pärida. Ajakirjanikuna on lugu lihtne: kui ühtegi USA ametlikku kanalit sellist uudist jaganud ei ole, varem pole ka ühtegi vihjet taolise viisavabaduse teema kohta tulnud, siis on tegu selgelt valega.

Seda annab kontrollida veel mõne lihtsa käiguga. Esiteks on võimalik vaadata, mis uudiseid glonews360.com on üldse kirjutanud. Nende hulgas on lood sellest, et Hillary Clinton on surnud ja sellest, kuidas üks prostituut muutus keset seksi maoks, mida Keenia võimud isegi praegu veel taga ajavad. Muidugi – nende kõrval on hulk uudiseid Aafrika riikide poliitikutest, mis kõlavad isegi usutavalt. Kuid ikkagi – ussiks muutunud prostituut?

Teiseks, kui madudeks muutunud seksitöötajaid pole käepärast, saab üsna lihtsasti uurida välja selle, kes ja millal on registreerinud selle uudisteportaali glonews360.com – seda saab teha interneti registripidaja ICANN portaalis whois.icann.org. Pane sinna kirja glonews360.com ja tulebki välja, et tegemist on 2017. aasta 1. aprillil registreeritud portaaliga, millel on variomanik. See viitab taas sellele, et portaal on tehtud hiljuti ning eesmärgiga saada reklaamiraha, mitte vahendada uudiseid. Muuseas, ka viisavabaduse võltsuudise lähtekoodis on näha mitmes kohas reklaamlehekülge esilekutsuvat koodi, mille kaudu võltsuudiste levitajad siis raha teenivad. (Ma saan väga hästi aru, et käesoleva artikli abil ma aitan ma neil veelgi enam lugejaid saada, et nad saaksid veelgi enam raha, et nad teeksid veelgi enam libauudiseid, aga olgu see siis meile koolirahaks.)

Kõige selle kõrval on aga lihtsamaid vihjeid: lool pole autorit, lool pole viidet originaalallikale, portaalil pole nende taustast või eesmärkidest või kontaktidest rääkivat lehekülge.

Ameeriklaste faktikontrollide portaal factcheck.org (ja teised väljaanded) on püüdnud sõnastada lihtsaid soovitusi, kuidas võltsuudiseid ära tunda. Nad soovitavad uurida allikat, lugeda pealkirjast kaugemale, kontrollida autorit, loo pealkirja toetavaid selgitusi, mõelda oma eelarvamuste peale ja küsida endalt, kas tegemist on äkki rohkedebelakliku nalja või satiiriga. Ning kui kuidagi ise aru ei saa, siis tuleks küsida ekspertidelt nõu.

Eesti viisavabaduse võltsuudis oli üllatavalt asjatundlikult kirjutatud ning esimese hooga võis olla loogiline uudis – kuniks muidugi välisministeerium selle ümber lükkas ja kuni ilmus välja see ussiks moondunud prostituut. Omamoodi aga meelitav on see, et võltsuudiste tootjad lõpuks ka Eestile tähelepanu pööravad.