Liikumise "Eesti 200" erakonnaks saamine selgub homme

Taro ütles Delfile, et otsust, kas Eesti 200 liikumisest saab erakond, ootab ühiskond võimalikult ruttu. "Seda ebamäärasust on olnud juba piisavalt pikalt," sõnas Taro.

Erakonna loomiseks on seaduse kohaselt tarvis vähemalt 500 inimest, ent Taro ei soostunud ütlema, kui palju neist Eesti 200-l praegu koos on. Ta ütles vaid, et number on kolmekohaline, kuid väiksem kui 500.

"Ma usun, et paljude inimeste jaoks ongi tarvis selgemat sõnumit, millega nad ühinevad. Et see oleks ka ühinejate ja Eesti 200-le kaasaelajate suhtes ausam ja selgem käitumine," rääkis Taro.

Juhul, kui Eesti 200 otsustab erakonnaks muutuda, tuleb valimiste ajagraafikut arvestades 500 liikme piir Taro sõnul ületada paari kuu jooksul ehk tuleb tegutseda kiirelt. "Samas on Eesti poliitiline kogemus näidanud, et sellised väljakutsed on ka ületatavad," lisas Taro.